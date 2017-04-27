Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29570280/
27 апреля 2017, 13:50 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА озабочена недостаточным допинг-тестированием российских легкоатлетов

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) считает недостаточным допинг-тестирование российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

Как рассказал ТАСС исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин в список РУСАДА входит 284 спортсмена но тестируются 60−80. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Конечно, хотелось бы побольше (допинг-тестов), — сказал Паркин. — Мы ждем, для нас актуально восстановление РУСАДА. Мы подали 284 спортсмена в список РУСАДА, и, конечно, хотели бы видеть допинг-тестирование примерно в таком размере. А у нас примерно под 60 или 80 (спортсменов, входящих в пул тестирования — прим. ТАСС)».

Лицензия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) была отозвана осенью 2015 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по причине несоответствия кодексу организации.

Российские спортсмены из-за приостановления лицензии РУСАДА в 2016 году проверялись специалистами Британского антидопингового агентства (ЮКАД), которое сделало порядка трех тысяч тестов. В 2017 году число допинг-тестов российских спортсменов будет увеличено до 6 тысяч.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Нейтральное расписание. Где будут выступать наши атлеты этим летом

Нейтральное расписание. Где будут выступать наши атлеты этим летом

Международная федерация (ИААФ) выдала индивидуальные разрешения на старты в качестве нейтральных атлетов 11 российским спортсменам. Но не все из них в ближайшем летнем сезоне смогут выступать на соревнованиях «Бриллиантовой лиги».
Еще 7 новостей  Все новости
27 апреля

Легкоатлеты РФ не смогут принять участие в командном чемпионате Европы

Шарапова заявила, что не держит ни на кого зла из-за своей дисквалификации

Главный тренер "Локомотива" Семин может быть дисквалифицирован на срок до трех матчей