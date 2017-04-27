ВФЛА озабочена недостаточным допинг-тестированием российских легкоатлетов
МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) считает недостаточным
допинг-тестирование российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.
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«Конечно, хотелось бы побольше (допинг-тестов), — сказал Паркин. — Мы ждем, для нас актуально восстановление РУСАДА. Мы подали 284 спортсмена в список РУСАДА, и, конечно, хотели бы видеть
Лицензия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) была отозвана осенью 2015 года по итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по причине несоответствия кодексу организации.
Российские спортсмены
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