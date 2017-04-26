Нейтральное расписание. Где будут выступать наши атлеты этим летом

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Наши легкоатлеты массово превращаются из российских в нейтральных спортсменов. Заявки в ИААФ на право выступать под этим статусом уже отправили более полутора сотен наших соотечественников. 10 заявок в последнее время удовлетворили, еще одна россиянка — Юлия Степанова — выступает в нейтральном статусе уже с прошлого года.

ШУБЕНКОВУ И ЦЫПЛАКОВУ ПРЕДСТОИТ ВЫПОЛНИТЬ НОРМАТИВ

ИААФ уверяет, что сам факт положительного ответа на заявку не означает автоматического права на участие в соревнованиях. Решение, дать или нет тому или иному атлету право выступать, полностью отдается на откуп организаторам соревнований. Исключение тут составляют только официальные старты. В следующем сезоне их будет довольно много — Кубок Европы по ходьбе (21 мая, Подебрады, Чехия), командный чемпионат Европы ( 23—25 июня , Лилль, Франция), чемпионат мира среди юношей ( 12—16 июля , Найроби, Кения) и взрослый чемпионат мира ( 4—13 августа , Лондон, Великобритания).

Из числа тех, кто пока получил от ИААФ разрешение выступать в нейтральном статусе, нет ни одного легкоатлета до 18 лет — значит, в Найроби от нас на данный момент не едет никто. Командный чемпионат Европы предполагает выступление спортсмена в составе сборной. Так как составить полноценную команду нейтральных атлетов с представительством по всем дисциплинам у нас не получается, похоже, этот старт также пройдет без участия людей с российским паспортом.

Остаются Кубок Европы, куда отправятся двое ходоков, и чемпионат мира в Лондоне. Участие там возможно только при условии выполнения норматива. У тех же ходоков норматива нет, выполнить его на российских соревнованиях невозможно — там нет международных судей. Значит, Кубок Европы в Чехии — единственный шанс для Широбокова и Смердовой отобраться в Лондон.

Всем остальным выполнять нормативы придется на российских и международных стартах. В зачет пойдут результаты, достигнутые после 1 октября 2016 года и до 23 июля 2017 года — то есть результаты олимпийского сезона не учитываются. При этом результаты, показанные на российских соревнованиях, будут считаться, в том числе и зимние.

Установленные ИААФ нормативы на этот раз жесткие, но для элитного атлета их выполнение проблемы не составит. На данный момент, выполненным нормативом из числа допущенных до соревнований в нейтральном статусе могут похвастаться прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгуны с шестом Анжелика Сидорова, Ольга Муллина и Илья Мудров и прыгунья в длину Дарья Клишина.

Сергей Шубенков и Даниил Цыплаков в зимнем сезоне не выступали. Чтобы отобраться в Лондон, по ходу лета им надо будет соответственно пробежать 110 м с барьерами за 13.48 и прыгнуть в высоту на 2.30 м. Для обоих эта задача относительно легко выполнима. Юлия Степанова заявила, что как минимум на этапах «Бриллиантовой лиги» в стартующем сезоне выступать не планирует. Норматив для поездки в Лондон на дистанции 800 м довольно высок — 2.01,00, после выхода из дисквалификации Степанова так быстро еще не бегала.

20-летняя Кристина Сивкова в зимнем сезоне успешно выступала на своей любимой дистанции 60 метров, где она является рекордсменкой России среди юниорок. 100 и 200 метров у Сивковой получаются несколько хуже, но и здесь у Кристины есть шанс выполнить норматив (11.26), так как ее личный рекорд образца прошлого года на четыре сотых секунды лучше.

ОРГАНИЗАТОРЫ СРАЗУ ГОВОРЯТ, ЧТО НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

Ситуация с заявками нейтральных атлетов на коммерческие старты несколько не так очевидна, как на официальные. По своему уровню, безусловными участниками этапов самой престижной серии — «Бриллиантовая лига», из допущенной «десятки» могут считаться Ласицкене, Шубенков и Сидорова. Двое первых начнут выступать на «Бриллиантовой лиге» уже с самого начала сезона, Сидорова, скорее всего, присоединится к ним в июне, после командного чемпионата России.

Маловероятно, чтобы организаторы этапов отказались от участия наших спортсменов по каким-то идейным соображениям. В конце концов, претензий к ним у ИААФ нет, а зрительского интереса и остроты борьбы наверняка прибавится. Хотя, и тут не обошлось без разночтений.

— Организаторы соревнований относятся к заявкам нейтральных атлетов очень по-разному, — рассказал «СЭ» менеджер прыгуньи Ольги Муллиной Сергей Ночевный. — Кто-то явно рад нас видеть, независимо от статуса. На этапах «Бриллиантовой лиги» Ольгу пока поставили в лист ожидания, но связано это с тем, что мы долго ждали подтверждения нейтрального статуса и поздно к ним обратились. Надеемся, что в итоге на «Бриллиантовой лиге» Ольга все-таки выступит. Некоторые турниры перед тем, как принять заявку, консультируются со своей национальной федерацией. Некоторые организаторы, к сожалению, сразу заявляют, что в спортсмене не заинтересованы. Явно речи, что это из-за нейтрального статуса, не идет, но об этом можно догадаться. Потому что по своему уровню Ольга совершенно точно турниру соответствует.

По информации «СЭ», отказывают нейтральным атлетам на турнирах в Германии. К счастью, в «Бриллиантовую лигу» сейчас ни один немецкий этап не входит, а альтернативу более мелким стартам найти не сложно.