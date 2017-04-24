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24 апреля 2017, 18:24 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Чернова оспорит лишение ее бронзовой медали Игр-2008 в суде

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская легкоатлетка Татьяна Чернова в суде оспорит лишение ее бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом спортсменка заявила ТАСС.

Ранее МОК объявил о лишении россиянки бронзы Олимпиады в Пекине в семиборье по итогам перепроверки <nobr>допинг-пробы</nobr> давшей положительный результат на туринабол. Увеличить
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Ранее в понедельник Международный олимпийский комитет объявил о лишении россиянки бронзы Олимпиады в Пекине в семиборье по итогам перепроверки допинг-пробы, давшей положительный результат на туринабол.

«Буду поступать именно так (подам в суд). Теперь битвы не на спортивных аренах. CAS? Рассмотрю все варианты», — сказала она.

В ноябре 2016 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал Чернову на 3 года и 8 месяцев, начиная с 5 февраля 2016 года за нарушение атидопинговых правил (абнормальные показания биологического паспорта). Она была лишена золота чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпийских игр 2012 года.

Сборная России в общей сложности лишилась 14 комплектов наград Олимпиады 2008 года, включая медаль Черновой. Из них восемь завоеваны в легкоатлетических дисциплинах, в том числе три — в эстафетах.
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Новости Легкой атлетики

Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробы

Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Татьяна Чернова лишена бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине в семиборье после перепроверки допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
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24 апреля

Легкоатлетка Чернова оспорит лишение ее бронзовой медали Игр-2008 в суде

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