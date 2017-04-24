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24 апреля 2017, 17:18 | Летние: Легкая атлетика | Интерфакс

МОК дисквалифицировал бронзового призера ОИ-2008 по семиборью Татьяну Чернову

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU — Международный олимпийский комитет дисквалифицировал российскую семиборку Татьяну Чернову за нарушение антидопинговых правил после перепроверки ее допинг-пробы, взятой во время ОИ-2008, где она выиграла «бронзу», сообщает пресс-служба МОК в понедельник.

Татьяна Чернова во время выступлений на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Увеличить
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Спортсменка должна вернуть медаль и диплом.

МОК предложил Международной ассоциации легкоатлетических федераций изменить результаты соревнования, Олимпийскому комитету России предписано обеспечить возврат Черновой медали.

Решение вступает в силу немедленно.

Кроме того, МОК дисциплинировал российского бегуна Максима Дылдина, так как его проба, взятая на Играх 2012 года, также дала положительный результат на туринабол. Аннулированию подлежит его результат в беге на 400 метров (17-е место) и результат мужской сборной России в эстафете 4×400 (5-е место).
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Новости Легкой атлетики

Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробы

Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Татьяна Чернова лишена бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине в семиборье после перепроверки допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
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