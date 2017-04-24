МОК дисквалифицировал бронзового призера ОИ-2008 по семиборью Татьяну Чернову

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Спортсменка должна вернуть медаль и диплом.

МОК предложил Международной ассоциации легкоатлетических федераций изменить результаты соревнования, Олимпийскому комитету России предписано обеспечить возврат Черновой медали.

Решение вступает в силу немедленно.

Кроме того, МОК дисциплинировал российского бегуна Максима Дылдина, так как его проба, взятая на Играх 2012 года, также дала положительный результат на туринабол. Аннулированию подлежит его результат в беге на 400 метров (17-е место) и результат мужской сборной России в эстафете 4×400 (5-е место).