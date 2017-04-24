Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробы

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Кроме того, аннулированы результаты мужской сборной России в эстафете 4×400 м на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне из-за положительной пробы легкоатлета Максима Дылдина. Россияне в этом виде вышли в финал и показали пятый результат.