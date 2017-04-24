Легкоатлетка Татьяна Чернова лишена бронзы ОИ-2008 после перепроверки допинг-пробы
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Татьяна Чернова лишена бронзовой награды Олимпийских игр 2008 года в Пекине в семиборье после перепроверки
допинг-пробы. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
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