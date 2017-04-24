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24 апреля 2017, 14:39 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

CAS дисквалифицировал российскую легкоатлетку Майорову на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд вынес решение о четырехлётней дисквалификации российской легкоатлетки Альбины Майоровой за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Спортивный арбитражный суд вынес решение о <span class=error>четырехлётней</span> дисквалификации российской легкоатлетки Альбины <span class=error>Майоровой</span> за нарушение антидопинговых правил сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Увеличить
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Решение было вынесено 21 апреля 2017 года. Спортсменка, специализирующаяся на марафоне, признана виновной в нарушении пункта «Наличие запрещённой субстанции в пробе спортсмена» антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В пробе спортсменки был обнаружен тестостерон.

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 28 июня 2016 года — даты начала временного отстранения. Результаты, показанные в период с 14 марта 2016 года по 28 июня 2016 года, будут аннулированы.
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Участие Кучиной и Шубенкова в этапе Бриллиантовой лиги в Швеции пока не подтверждено

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме пока не могут подтвердить участие в нем чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной (в замужестве Ласицкене) и чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе стокгольмского этапа.
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