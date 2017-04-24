CAS дисквалифицировал российскую легкоатлетку Майорову на четыре года за допинг

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение было вынесено 21 апреля 2017 года. Спортсменка, специализирующаяся на марафоне, признана виновной в нарушении пункта «Наличие запрещённой субстанции в пробе спортсмена» антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В пробе спортсменки был обнаружен тестостерон.

Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 28 июня 2016 года — даты начала временного отстранения. Результаты, показанные в период с 14 марта 2016 года по 28 июня 2016 года, будут аннулированы.