CAS дисквалифицировал российскую легкоатлетку Майорову на четыре года за допинг
Спортивный арбитражный суд вынес решение о четырехлётней дисквалификации российской легкоатлетки Альбины Майоровой за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
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Решение было вынесено 21 апреля 2017 года. Спортсменка, специализирующаяся на марафоне, признана виновной в нарушении пункта «Наличие запрещённой субстанции в пробе спортсмена» антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В пробе спортсменки был обнаружен тестостерон.
Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 28 июня 2016 года — даты начала временного отстранения. Результаты, показанные в период с 14 марта 2016 года по 28 июня 2016 года, будут аннулированы.
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