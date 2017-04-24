Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29531033/
24 апреля 2017, 13:05 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Индийская бегунья в возрасте 101 года выиграла забег на 100 м на Всемирных играх ветеранов

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индианка Ман Каур, возраст которой составляет 101 год, получила золотую медаль в забеге на 100 метров в своей возрастной категории на Всемирных играх ветеранов спорта в Окленде. Как сообщает телеканал NDTV, индианка пробежала стометровку за 1 минуту 14 секунд.

<span class=error>Ман</span> <span class=error>Каур</span> стала единственной <span class=error>атлеткой</span> в возрастной категории 100 лет и старше принявшей участие в этом забеге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я собираюсь бегать снова, я не собираюсь сдаваться. Я буду участвовать (в других соревнованиях) и не намерена останавливаться!» — приводит телеканал слова спортсменки.

Каур, которую новозеландские СМИ прозвали «чудом из Чандигарха», стала единственной атлеткой в возрастной категории «100 лет и старше», принявшей участие в этом забеге, и, пройдя дистанцию, она получила золотую медаль.

Индианка стала заниматься спортом в возрасте 93 лет по совету ее сына, который сам увлекается легкой атлетикой и в свои 79 лет тоже принимает участие в спортивных состязаниях ветеранов.

Как сообщила прессе глава оргкомитета игр Дженна Вуттен, организаторы и участники были рады тому, что Каур приехала на соревнования. «Ман Каур действительно олицетворяет философию Всемирных игр ветеранов спорта — «Спорт для всех», — отметила она.

Всемирные игры ветеранов спорта (World Masters Games) проходят раз в четыре года под эгидой Международной ассоциации ветеранов спорта. На этих играх спортсмены разных возрастов и способностей соревнуются в различных дисциплинах. Минимальный возраст участников составляет от 25 до 35 лет в зависимости от вида спорта.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Еще 7 новостей  Все новости
24 апреля

ПКР готовит очередные документы для восстановления членства в МПК

Хоккеисты Радулов и Зайцев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Мамиашвили: борец Богомоев находится в реанимации после происшествия в Иркутске