Индийская бегунья в возрасте 101 года выиграла забег на 100 м на Всемирных играх ветеранов
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индианка Ман Каур, возраст которой составляет 101 год, получила золотую медаль в забеге на 100 метров в своей возрастной категории на Всемирных играх ветеранов спорта в Окленде. Как сообщает телеканал NDTV, индианка пробежала стометровку за 1 минуту 14 секунд.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я собираюсь бегать снова, я не собираюсь сдаваться. Я буду участвовать (в других соревнованиях) и не намерена останавливаться!» — приводит телеканал слова спортсменки.
Каур, которую новозеландские СМИ прозвали «чудом из Чандигарха», стала единственной атлеткой в возрастной категории «100 лет и старше», принявшей участие в этом забеге, и, пройдя дистанцию, она получила золотую медаль.
Индианка стала заниматься спортом в возрасте 93 лет по совету ее сына, который сам увлекается легкой атлетикой и в свои 79 лет тоже принимает участие в спортивных состязаниях ветеранов.
Как сообщила прессе глава оргкомитета игр Дженна Вуттен, организаторы и участники были рады тому, что Каур приехала на соревнования. «Ман Каур действительно олицетворяет философию Всемирных игр ветеранов спорта — «Спорт для всех», — отметила она.
Всемирные игры ветеранов спорта (World Masters Games) проходят раз в четыре года под эгидой Международной ассоциации ветеранов спорта. На этих играх спортсмены разных возрастов и способностей соревнуются в различных дисциплинах. Минимальный возраст участников составляет от 25 до 35 лет в зависимости от вида спорта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter