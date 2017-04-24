Индийская бегунья в возрасте 101 года выиграла забег на 100 м на Всемирных играх ветеранов

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«Я собираюсь бегать снова, я не собираюсь сдаваться. Я буду участвовать (в других соревнованиях) и не намерена останавливаться!» — приводит телеканал слова спортсменки.

Каур, которую новозеландские СМИ прозвали «чудом из Чандигарха», стала единственной атлеткой в возрастной категории «100 лет и старше», принявшей участие в этом забеге, и, пройдя дистанцию, она получила золотую медаль.

Индианка стала заниматься спортом в возрасте 93 лет по совету ее сына, который сам увлекается легкой атлетикой и в свои 79 лет тоже принимает участие в спортивных состязаниях ветеранов.

Как сообщила прессе глава оргкомитета игр Дженна Вуттен, организаторы и участники были рады тому, что Каур приехала на соревнования. «Ман Каур действительно олицетворяет философию Всемирных игр ветеранов спорта — «Спорт для всех», — отметила она.

Всемирные игры ветеранов спорта (World Masters Games) проходят раз в четыре года под эгидой Международной ассоциации ветеранов спорта. На этих играх спортсмены разных возрастов и способностей соревнуются в различных дисциплинах. Минимальный возраст участников составляет от 25 до 35 лет в зависимости от вида спорта.