Участник Лондонского марафона дотащил другого бегуна до финиша

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Незадолго до финиша он увидел, что другому бегуну Дэвиду Уаету стало плохо. Он подошел к нему, подхватил его и помог дойти до финиша, попутно произнося слова поддержки.

В марафоне приняло участие более 40 тысяч человек, среди которых был и биатлонист сборной России Максим Цветков..

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">This is exactly what the <a href="https://twitter.com/hashtag/LondonMarathon?src=hash">#LondonMarathon</a> is all about??? <a href="https://t.co/fRhkzMflB5">pic.twitter.com/fRhkzMflB5</a></p>— London Marathon (@LondonMarathon) <a href="https://twitter.com/LondonMarathon/status/856144430688075777">23 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>