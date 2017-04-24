Участник Лондонского марафона дотащил другого бегуна до финиша
Британец Мэттью Рис проявил благородство во время традиционного Лондонского марафона.
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Видимо, что-то случилось...
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Незадолго до финиша он увидел, что другому бегуну Дэвиду Уаету стало плохо. Он подошел к нему, подхватил его и помог дойти до финиша, попутно произнося слова поддержки.
В марафоне приняло участие более 40 тысяч человек, среди которых был и биатлонист сборной России Максим Цветков..
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