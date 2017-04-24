Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29528531/
24 апреля 2017, 10:46 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Участник Лондонского марафона дотащил другого бегуна до финиша

Британец Мэттью Рис проявил благородство во время традиционного Лондонского марафона.

Британец <span class=error>Мэттью</span> Рис проявил благородство во время традиционного Лондонского марафона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Незадолго до финиша он увидел, что другому бегуну Дэвиду Уаету стало плохо. Он подошел к нему, подхватил его и помог дойти до финиша, попутно произнося слова поддержки.

В марафоне приняло участие более 40 тысяч человек, среди которых был и биатлонист сборной России Максим Цветков..
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Бонса Дида и Элизабет Румокол стали победителями марафона в Мадриде

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Эфиоп Бонса Дида и кенийская бегунья Элизабет Чепканан Румокол одержали победы на марафоне в Мадриде, который имеет серебряный статус Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Открытие стадиона в Санкт-Петербурге обернулось жутким скандалом

Ибрагимовичу придется завершить карьеру

Овечкина чуть не "сломали"