Бонса Дида и Элизабет Румокол стали победителями марафона в Мадриде
МОСКВА, 23 апр —
Р-Спорт. Эфиоп Бонса Дида и кенийская бегунья Элизабет Чепканан Румокол одержали победы на марафоне в Мадриде, который имеет серебряный статус Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Дида одержал победу в генеральной классификации, показав время 2 часа 10 минут 16 секунд. Следом финишировал его соотечественник Белете Меконен (2:13.04). На третьем месте кениец Ронал Корир (2:13.07).
У женщин лучшее время показала Румокол (2:33.55). Второе место у кенийки Джоан Джепчирчир Киген (2:34.41). На третьем месте эфиопка Бедату Хирпа (2:34.47).
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