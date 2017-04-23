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https://sport.mail.ru/news/athletics/29525695/
23 апреля 2017, 22:23 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Бонса Дида и Элизабет Румокол стали победителями марафона в Мадриде

МОСКВА, 23 апр — Р-Спорт. Эфиоп Бонса Дида и кенийская бегунья Элизабет Чепканан Румокол одержали победы на марафоне в Мадриде, который имеет серебряный статус Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Дида одержал победу в генеральной классификации, показав время 2 часа 10 минут 16 секунд. Следом финишировал его соотечественник Белете Меконен (2:13.04). На третьем месте кениец Ронал Корир (2:13.07).

У женщин лучшее время показала Румокол (2:33.55). Второе место у кенийки Джоан Джепчирчир Киген (2:34.41). На третьем месте эфиопка Бедату Хирпа (2:34.47).
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