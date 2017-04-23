Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29521456/
23 апреля 2017, 13:48 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Белорусские легкоатлетки стали серебряными призерами ЧМ по эстафетному бегу на Багамах

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские легкоатлетки стали серебряными призерами чемпионата мира по эстафетному бегу, который проходит на Багамских островах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На вторую ступеньку пьедестала поднялись Дарья <span class=error>Борисевич</span> <span class=error>Илона</span> <span class=error>Усович</span> Виктория <span class=error>Кушнир</span> и Марина <span class=error>Арзамасова</span>. Белоруски преодолели дистанцию за 8 мин. 2007 сек. уступив лишь сборной США (<span class=error>Шанель</span> Прайс <span class=error>Крис</span> <span class=error>Уильямс</span> <span class=error>Лаура</span> <span class=error>Рослер</span> <span class=error>Шарлин</span> Липси) которая заняла первое место (8 мин. 1636 сек.). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Женская сборная Беларуси заняла второе место в беге 4×800 м. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Дарья Борисевич, Илона Усович, Виктория Кушнир и Марина Арзамасова. Белоруски преодолели дистанцию за 8 мин. 20,07 сек., уступив лишь сборной США (Шанель Прайс, Крис Уильямс, Лаура Рослер, Шарлин Липси), которая заняла первое место (8 мин. 16,36 сек.). Бронзовые награды у представительниц Австралии (8 мин. 21,08 сек.).

Главная борьба за медали между дружинами развернулась на заключительном этапе. Вначале четвертого отрезка эстафеты лидировали американки и австралийки. Однако чемпионка мира 2015 года в беге на 800 м Марина Арзамасова сумела в напряженной борьбе опередить представительницу Зеленого континента Хейди Си и выиграть серебряную награду.

Отметим, что сборная Беларуси впервые прошла отбор на мировой форум по эстафетному бегу и была представлена в одной дисциплине, где боролась с сильнейшими командами планеты.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Биатлонист Цветков примет участие в Лондонском марафоне

Биатлонист Цветков примет участие в Лондонском марафоне

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете россиянин Максим Цветков станет участником традиционного Лондонского марафона. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.
Еще 7 новостей  Все новости
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед
Гороскоп на неделю с 24 апреля по 30 апреля для всех знаков зодиака
МЧС Беларуси представило свою пародию на песню Тает лед