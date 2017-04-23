Белорусские легкоатлетки стали серебряными призерами ЧМ по эстафетному бегу на Багамах

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Женская сборная Беларуси заняла второе место в беге 4×800 м. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Дарья Борисевич, Илона Усович, Виктория Кушнир и Марина Арзамасова. Белоруски преодолели дистанцию за 8 мин. 20,07 сек., уступив лишь сборной США (Шанель Прайс, Крис Уильямс, Лаура Рослер, Шарлин Липси), которая заняла первое место (8 мин. 16,36 сек.). Бронзовые награды у представительниц Австралии (8 мин. 21,08 сек.).

Главная борьба за медали между дружинами развернулась на заключительном этапе. Вначале четвертого отрезка эстафеты лидировали американки и австралийки. Однако чемпионка мира 2015 года в беге на 800 м Марина Арзамасова сумела в напряженной борьбе опередить представительницу Зеленого континента Хейди Си и выиграть серебряную награду.

Отметим, что сборная Беларуси впервые прошла отбор на мировой форум по эстафетному бегу и была представлена в одной дисциплине, где боролась с сильнейшими командами планеты.