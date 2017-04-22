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22 апреля 2017, 13:54 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Биатлонист Цветков примет участие в Лондонском марафоне

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете россиянин Максим Цветков станет участником традиционного Лондонского марафона. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.

<em>МОСКВА 22 апреля. /ТАСС/.</em> Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете россиянин Максим Цветков станет участником традиционного Лондонского марафона. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram. Увеличить
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Спортсмен пробежит полную дистанцию 42 км 195 метров. Забег пройдет 23 апреля по улицам Лондона.

Лондонский марафон проводится с 1981 года и является одним из самых престижных и массовых забегов в мире.
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