Биатлонист Цветков примет участие в Лондонском марафоне
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года в эстафете россиянин Максим Цветков станет участником традиционного Лондонского марафона. Об этом спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.
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Спортсмен пробежит полную дистанцию 42 км 195 метров. Забег пройдет 23 апреля по улицам Лондона.
Лондонский марафон проводится с 1981 года и является одним из самых престижных и массовых забегов в мире.
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