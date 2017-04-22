Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29515748/
22 апреля 2017, 12:04 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Информатор IAAF бегун Хютте дисквалифицирован на четыре года за допинг

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр Хютте дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

<em>МОСКВА 22 апреля. /ТАСС/. </em>Четырехкратный чемпион России в беге на короткие дистанции Александр <span class=error>Хютте</span> дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмен признан виновным в нарушении таких пунктов антидопинговых правил, как «наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена», «уклонение от сдачи допинг-пробы» и пр. Дисквалификация отсчитывается с 5 августа 2015 года.

Аннулированию подлежат все результаты спортсмена, достигнутые с 22 мая по 4 августа 2015 года. Решение о дисквалификации бегуна на короткие дистанции вынес Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Хютте, который является победителем командного чемпионата Европы в составе сборной России 2011 года, информировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) о допинге в национальной команде. О переписке спортсмена и федерации 12 апреля сообщил интернет-ресурс «Лайф» со ссылкой на хакерскую группу Fancy Bears. По данным СМИ, взаимодействие Хютте и IAAF началось 13 октября 2015 года, когда бегун написал письму менеджеру федерации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину.

Он заверил представителя IAAF в готовности к тщательному расследованию и попросил о смягчении наказания.

Скандал с допингом в российской легкой атлетике разгорелся после фильма немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого стали Юлия и Виталий Степановы. Степанова, отбывшая двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, рассказала о систематическом нарушении российскими легкоатлетами и их тренерами антидопинговых правил. Расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) привело к приостановлению членства ВФЛА в IAAF, а также к отстранению всех легкоатлетов РФ от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Россиянка Ксения Аксенова отправила заявку в IAAF на участие в международных стартах

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Чемпионка Европы-2010 в эстафете бегунья Ксения Аксенова, а также ряд других российских спортсменов направили индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных стартах, в том числе чемпионате мира 2017 года, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
Еще 7 новостей  Все новости
22 апреля

Победитель "Джиро д'Италия" Скарпони погиб в ДТП

Процесс переименования стадиона ЦСКА в "ВЭБ-Арену" завершится к сентябрю

Вячеслав Быков пока не планирует возвращаться к тренерской работе