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21 апреля 2017, 23:27 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Участие Кучиной и Шубенкова в этапе Бриллиантовой лиги в Швеции пока не подтверждено

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме пока не могут подтвердить участие в нем чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной (в замужестве Ласицкене) и чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе стокгольмского этапа.

<em>МОСКВА 21 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Василий <nobr>Конов-мл.</nobr> </em>Организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме пока не могут подтвердить участие в нем чемпионки мира в прыжках в высоту Марии <span class=error>Кучиной</span> (в замужестве Ласицкене) и чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея <span class=error>Шубенкова</span> заявили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> стокгольмского этапа. Увеличить
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В настоящий момент 12 российских легкоатлетов, в том числе Шубенков и Кучина, имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Мы приветствуем решение IAAF позволить Шубенкову и Кучиной соревноваться на международном уровне, однако мы не можем подтвердить их участие в этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме на столь раннем этапе», — заявил представитель пресс-службы этапа.

Ранее было подтверждено участие Кучиной в этапах в Юджине и Риме. Шубенков будет соревноваться в Шанхае, также он выступит в Юджине, но забег на 110 метров с барьерами в рамках данного этапа является дополнительной дисциплиной и не пойдет в зачет лиги.

Стокгольмский этап пройдет 18 июня.
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