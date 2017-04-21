Участие Кучиной и Шубенкова в этапе Бриллиантовой лиги в Швеции пока не подтверждено
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Организаторы этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме пока не могут подтвердить участие в нем чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной (в замужестве Ласицкене) и чемпиона мира в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова, заявили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе стокгольмского этапа.
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В настоящий момент 12 российских легкоатлетов, в том числе Шубенков и Кучина, имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
«Мы приветствуем решение IAAF позволить Шубенкову и Кучиной соревноваться на международном уровне, однако мы не можем подтвердить их участие в этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме на столь раннем этапе», — заявил представитель
Ранее было подтверждено участие Кучиной в этапах в Юджине и Риме. Шубенков будет соревноваться в Шанхае, также он выступит в Юджине, но забег на 110 метров с барьерами в рамках данного этапа является дополнительной дисциплиной и не пойдет в зачет лиги.
Стокгольмский этап пройдет 18 июня.
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