Прыгунья в высоту Кучина отправила заявки на участие в 6 этапах Бриллиантовой лиги

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 11 апреля позволила Кучиной участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Мы отправили заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лиги, в программе которых есть женская высота, причем сделали это сразу. Пока мы получили ответы только от Юджина и Рима. Ждем, когда нам ответят организаторы остальных этапов», — сказала Назарова по телефону.

Женские прыжки в высоту в нынешнем сезоне Бриллиантовой лиги входят в программу этапов в Юджине (США, 27 мая), Риме (8 июня), Стокгольме (18 июня), Лозанне (Швейцария, 6 июля), Лондоне (9 июля) и Монако (21 июля), а также финала серии в Брюсселе (1 сентября).

По словам Назаровой, помимо стартов в Юджине и Риме, россиянка выступит на соревнованиях в Голландии и Польше. «Есть подтверждение от турнира (этапа Мирового вызова) в Хенгело, который пройдет 11 июня. В понедельник будет официально подтверждено участие в турнире в Польше, который пройдет в Ополе 4 июня. Сейчас мы уже обговариваем финансовые вопросы. Машу там всегда мечтали видеть», — подчеркнула собеседница агентства.