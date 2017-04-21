Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29511835/
21 апреля 2017, 19:54 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Прыгунья в высоту Кучина отправила заявки на участие в 6 этапах Бриллиантовой лиги

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Чемпионка мира россиянка Мария Кучина (в замужестве Ласицкене) отправила заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лиги, в программе которых есть соревнования по прыжкам в высоту, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 11 апреля позволила Кучиной участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Мы отправили заявки на участие во всех этапах Бриллиантовой лиги, в программе которых есть женская высота, причем сделали это сразу. Пока мы получили ответы только от Юджина и Рима. Ждем, когда нам ответят организаторы остальных этапов», — сказала Назарова по телефону.

Женские прыжки в высоту в нынешнем сезоне Бриллиантовой лиги входят в программу этапов в Юджине (США, 27 мая), Риме (8 июня), Стокгольме (18 июня), Лозанне (Швейцария, 6 июля), Лондоне (9 июля) и Монако (21 июля), а также финала серии в Брюсселе (1 сентября).

По словам Назаровой, помимо стартов в Юджине и Риме, россиянка выступит на соревнованиях в Голландии и Польше. «Есть подтверждение от турнира (этапа Мирового вызова) в Хенгело, который пройдет 11 июня. В понедельник будет официально подтверждено участие в турнире в Польше, который пройдет в Ополе 4 июня. Сейчас мы уже обговариваем финансовые вопросы. Машу там всегда мечтали видеть», — подчеркнула собеседница агентства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Прыгун в высоту Цыплаков восстанавливается после операции и начнет сезон в июле

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский прыгун в высоту Даниил Цыплаков начнет летний международный сезон в июле, спортсмен пока не полностью восстановился после операции на колене, сообщил агентству «Р-Спорт» менеджер легкоатлета Айвар Каротамм.
Еще 7 новостей  Все новости
21 апреля

Фигурист, которого называли до травмы «вторым Плющенко», вернулся

Бурный секс возле корта прервал теннисный матч

ФИФА отреагировала на призыв США лишить Россию ЧМ по футболу