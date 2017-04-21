Прыгун в высоту Цыплаков восстанавливается после операции и начнет сезон в июле
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский прыгун в высоту Даниил Цыплаков начнет летний международный сезон в июле, спортсмен пока не полностью восстановился после операции на колене, сообщил агентству «Р-Спорт» менеджер легкоатлета Айвар Каротамм.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в апреле объявила, что еще семь российских легкоатлетов, в число которых вошел и Цыплаков, получили индивидуальные разрешения на участие в международных стартах под нейтральным флагом.
«Цыплаков восстанавливается после операции на колене, которую он перенес зимой, и начнет сезон, вероятно, во второй половине июля. Многие организаторы соревнований очень сильно хотят видеть его на своих стартах. Но надо смотреть, как будет проходить восстановление, торопиться смысла нет», — сказал Каротамм по телефону.
Российская бегунья Кристина Сивкова, менеджером которой также является Каротамм, в мае будет стартовать на международном турнире во Франции. «Сивкова начинает сезон 14 мая во Франции», — сообщил менеджер спортсменки.
Российский метатель молота Алексей Сокирский, как и планировалось, должен выступить на турнире в немецком Галле
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