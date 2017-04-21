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https://sport.mail.ru/news/athletics/29511103/
21 апреля 2017, 18:46 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Прыгун в высоту Цыплаков восстанавливается после операции и начнет сезон в июле

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российский прыгун в высоту Даниил Цыплаков начнет летний международный сезон в июле, спортсмен пока не полностью восстановился после операции на колене, сообщил агентству «Р-Спорт» менеджер легкоатлета Айвар Каротамм.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в апреле объявила, что еще семь российских легкоатлетов, в число которых вошел и Цыплаков, получили индивидуальные разрешения на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

«Цыплаков восстанавливается после операции на колене, которую он перенес зимой, и начнет сезон, вероятно, во второй половине июля. Многие организаторы соревнований очень сильно хотят видеть его на своих стартах. Но надо смотреть, как будет проходить восстановление, торопиться смысла нет», — сказал Каротамм по телефону.

Российская бегунья Кристина Сивкова, менеджером которой также является Каротамм, в мае будет стартовать на международном турнире во Франции. «Сивкова начинает сезон 14 мая во Франции», — сообщил менеджер спортсменки.

Российский метатель молота Алексей Сокирский, как и планировалось, должен выступить на турнире в немецком Галле 20—21 мая. «С визой у него все будет в порядке. В начале июня он, наверное, выступит еще на каком-то соревновании. Посмотрим, какие у него будут результаты, тогда он, вероятно, будет выступать на этапах Мирового вызова», — рассказал Каротамм.
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