Прыгун в высоту Цыплаков восстанавливается после операции и начнет сезон в июле

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в апреле объявила, что еще семь российских легкоатлетов, в число которых вошел и Цыплаков, получили индивидуальные разрешения на участие в международных стартах под нейтральным флагом.

«Цыплаков восстанавливается после операции на колене, которую он перенес зимой, и начнет сезон, вероятно, во второй половине июля. Многие организаторы соревнований очень сильно хотят видеть его на своих стартах. Но надо смотреть, как будет проходить восстановление, торопиться смысла нет», — сказал Каротамм по телефону.

Российская бегунья Кристина Сивкова, менеджером которой также является Каротамм, в мае будет стартовать на международном турнире во Франции. «Сивкова начинает сезон 14 мая во Франции», — сообщил менеджер спортсменки.