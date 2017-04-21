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21 апреля 2017, 18:18 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Прыгунья с шестом Муллина откроет международный сезон в мае на турнире в Южной Корее

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина проведет свой первый старт после получения разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях 13 мая в Южной Корее, сообщил агентству «Р-Спорт» агент спортсменки Сергей Ночевный.

IAAF 11 апреля объявила, что еще семи российским легкоатлетам, в число которых вошла и Муллина, разрешено участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Определенность по первым стартам уже есть. 13 мая Ольга будет прыгать на международных соревнованиях в городе Пусан в Южной Корее. 11 июня она выступит в голландском Хенгело на этапе Мирового вызова», — сказал Ночевный по телефону.

«Ольга пока находится в листе ожидания этапов Бриллиантовой лиги в Риме и Осло. Что касается этапа в Дохе, то Ольгу “выпустили” достаточно поздно, а спортсменов на этот этап подтвердили заранее. Единственный шанс выступить в Дохе есть, если кто-то, не дай бог, получит травму или не сможет приехать. То есть шансов практически нет», — отметил собеседник агентства.
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МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Чемпионка Европы-2010 в эстафете бегунья Ксения Аксенова, а также ряд других российских спортсменов направили индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных стартах, в том числе чемпионате мира 2017 года, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.
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