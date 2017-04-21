Прыгунья с шестом Муллина откроет международный сезон в мае на турнире в Южной Корее

IAAF 11 апреля объявила, что еще семи российским легкоатлетам, в число которых вошла и Муллина, разрешено участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Определенность по первым стартам уже есть. 13 мая Ольга будет прыгать на международных соревнованиях в городе Пусан в Южной Корее. 11 июня она выступит в голландском Хенгело на этапе Мирового вызова», — сказал Ночевный по телефону.