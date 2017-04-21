Прыгунья с шестом Муллина откроет международный сезон в мае на турнире в Южной Корее
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская прыгунья с шестом Ольга Муллина проведет свой первый старт после получения разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях 13 мая в Южной Корее, сообщил агентству «Р-Спорт» агент спортсменки Сергей Ночевный.
IAAF 11 апреля объявила, что еще семи российским легкоатлетам, в число которых вошла и Муллина, разрешено участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
«Определенность по первым стартам уже есть. 13 мая Ольга будет прыгать на международных соревнованиях в городе Пусан в Южной Корее. 11 июня она выступит в голландском Хенгело на этапе Мирового вызова», — сказал Ночевный по телефону.
«Ольга пока находится в листе ожидания этапов Бриллиантовой лиги в Риме и Осло. Что касается этапа в Дохе, то Ольгу “выпустили” достаточно поздно, а спортсменов на этот этап подтвердили заранее. Единственный шанс выступить в Дохе есть, если
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