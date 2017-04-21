Россиянка Ксения Аксенова отправила заявку в IAAF на участие в международных стартах

Российские легкоатлеты из-за дисквалификации ВФЛА не могут выступать в международных соревнованиях, при этом IAAF ранее подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для россиян, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

«Индивидуальные заявки в IAAF на участие в международных стартах сегодня отправили еще ряд спортсменов: Аксенова Ксения, Власова Наталья, Сычев Дмитрий, Тренихин Павел, Хорошева Кристина, Червинская Вероника, Ефимов Александр, Ульянова Валентина», — сказала Трущенкова по телефону.

Аксенова в июне 2016 года завоевала бронзу на дистанции 400 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.