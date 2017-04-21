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https://sport.mail.ru/news/athletics/29509522/
21 апреля 2017, 16:39 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Россиянка Ксения Аксенова отправила заявку в IAAF на участие в международных стартах

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Чемпионка Европы-2010 в эстафете бегунья Ксения Аксенова, а также ряд других российских спортсменов направили индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных стартах, в том числе чемпионате мира 2017 года, сообщила агентству «Р-Спорт» референт по международным вопросам Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Мария Трущенкова.

Российские легкоатлеты из-за дисквалификации ВФЛА не могут выступать в международных соревнованиях, при этом IAAF ранее подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для россиян, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

«Индивидуальные заявки в IAAF на участие в международных стартах сегодня отправили еще ряд спортсменов: Аксенова Ксения, Власова Наталья, Сычев Дмитрий, Тренихин Павел, Хорошева Кристина, Червинская Вероника, Ефимов Александр, Ульянова Валентина», — сказала Трущенкова по телефону.

Аксенова в июне 2016 года завоевала бронзу на дистанции 400 метров на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.
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