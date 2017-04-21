Информатор WADA Степанова пропустит этапы «Бриллиантовой лиги» в нынешнем сезоне

Российская легкоатлетка Степанова дебютировала на международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена в июле 2016 года на летнем чемпионате Европы в Амстердаме. Тогда она во время квалификационного забега на 800 метров получила травму и, прихрамывая, финишировала с огромным отставанием от своих соперниц. Позднее Международный олимпийский комитет не допустил эту спортсменку до участия в Олимпиаде-2016.

«Степанова не подавала заявку на участие в этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе 5 мая, — сказала Борнер. — Мы также сделали запрос менеджерам спортсменки и получили ответ, что Степанова в этом сезоне не примет участия и в других этапах «Бриллиантовой лиги».

В декабре 2014 года Степанова и ее муж стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как «Секретное дело «Допинг». В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства, закончилось дисквалификацией Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и последующим недопуском практически всех российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.

«Бриллиантовая лига» — ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. В «Бриллиантовой лиге» выступают сильнейшие спортсмены мира. В сезоне-2017 пройдут 14 этапов.