Американскую олимпийскую чемпионку отстранили за отказ от допинг-контроля

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Роллинс, олимпийская чемпионка 2016 года в беге с барьерами на 100 метров, пропустила три допинг-теста с апреля по сентябрь 2016 года. Речь идет о внесоревновательных тестах.

USADA сообщило, что Роллинс сдала восемь внесоревновательных тестов, однако трижды оказалась недоступной для допинг-офицеров. Согласно антидопинговым протоколам IAAF, МОК и USADA, в таком случае следует годичная дисквалификация.

Американское агентство сообщило, что Роллинс дважды пропустила допинг-контроль, так как принимала участие в параде в ее честь во Флориде после Олимпиады, а также была на приеме у президента США в Белом доме. Этот прием также был посвящен победам сборной США на Олимпиаде в Рио.

Что касается первого случая пропуска допинг-контроля, то Роллинс объяснила его недоразумением. Допинг-офицеры пришли к спортсменке домой в тот момент, когда она выступала на одном из соревнований в США. По словам Роллинс, она была уверена, что ее заявка на эти соревнования автоматически будет отмечена в системе допинг-контроля и будет достаточно для уведомления об изменении местонахождения. Однако автоматически этого не происходит, и допинг-офицеры не получили информацию о том, что Роллинс уехала на соревнования. Представительница USADA связалась с Роллинс в тот момент, когда обнаружилось, что дома ее нет, и в итоге приехала к спортсменке в аэропорт, чтобы взять пробу. Однако и в аэропорту взять анализ не удалось, так как к моменту, когда приехала допинг-офицер, Роллинс уже прошла контроль службы безопасности и не могла вернуться обратно.