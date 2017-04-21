Чемпионка ОИ Роллинс дисквалифицирована на год за нарушение правил тестирования

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Американка трижды в 2016 году нарушила правило по предоставлению информации о своем местонахождении, что помешало проведению трех внесоревновательных допинг-проверок. Роллинс входит в регистрируемый пул тестирования спортсменов.

Дисквалификация берет отсчет с 19 декабря 2016 года. Роллинс лишена всех медалей и призовых с 27 сентября 2016 года.