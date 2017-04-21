Чемпионка ОИ Роллинс дисквалифицирована на год за нарушение правил тестирования
МОСКВА, 21 апр —
Р-Спорт. Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 100 метров с барьерами американка Брианна Роллинс дисквалифицирована на один год за неверное предоставление информации о собственном местонахождении, сообщается на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA).
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Американка трижды в 2016 году нарушила правило по предоставлению информации о своем местонахождении, что помешало проведению трех внесоревновательных
Дисквалификация берет отсчет с 19 декабря 2016 года. Роллинс лишена всех медалей и призовых с 27 сентября 2016 года.
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