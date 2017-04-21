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21 апреля 2017, 1:15 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпионка ОИ Роллинс дисквалифицирована на год за нарушение правил тестирования

МОСКВА, 21 апр — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 100 метров с барьерами американка Брианна Роллинс дисквалифицирована на один год за неверное предоставление информации о собственном местонахождении, сообщается на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA).

Олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 100 метров с барьерами американка <span class=error>Брианна</span> Роллинс дисквалифицирована на один год за неверное предоставление информации о собственном местонахождении сообщается на официальном сайте Американского антидопингового агентства (USADA). Увеличить
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Американка трижды в 2016 году нарушила правило по предоставлению информации о своем местонахождении, что помешало проведению трех внесоревновательных допинг-проверок. Роллинс входит в регистрируемый пул тестирования спортсменов.

Дисквалификация берет отсчет с 19 декабря 2016 года. Роллинс лишена всех медалей и призовых с 27 сентября 2016 года.
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