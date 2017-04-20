Клишина после этапа Бриллиантовой лиги в Юджине будет готовиться в Европе к ЧМ-2017

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Клишина стала единственной россиянкой, прошлым летом получившей от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Прыгунья в длину была также единственной представительницей России на чемпионате Европы в помещении, прошедшем в марте в Белграде, где Клишина стала четвертой.

В 2017 году индивидуальные разрешения от IAAF получили еще десять российских легкоатлетов, в том числе и чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина (Ласицкене). Все россияне для участия в международных стартах под нейтральным флагом должны получать приглашения от организаторов турнира.

«Дарья начнет сезон Бриллиантовой лиги в Юджине, а потом она перелетает в Европу, где будет уже готовиться к чемпионату мира в Лондоне согласно плану ее тренера Лорена Сигрейва. В июне она выступит на турнире в Инсбруке, а также с большой вероятностью на этапе Бриллиантовой лиги в Осло. По остальным этапам лиги пока определенности нет», — сказал Николаев по телефону.