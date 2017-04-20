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20 апреля 2017, 22:34 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Клишина после этапа Бриллиантовой лиги в Юджине будет готовиться в Европе к ЧМ-2017

МОСКВА, 20 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина после этапа Бриллиантовой лиги в американском Юджине будет готовиться в Европе к чемпионату мира, который пройдет в августе в Лондоне, сообщил агентству «Р-Спорт» агент легкоатлетки Алексей Николаев.

<em>МОСКВА 20 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>.</em> Российская <span class=error>прыгунья</span> в длину Дарья <span class=error>Клишина</span> после этапа Бриллиантовой лиги в американском <span class=error>Юджине</span> будет готовиться в Европе к чемпионату мира который пройдет в августе в Лондоне сообщил агентству Р-Спорт агент легкоатлетки Алексей Николаев. Увеличить
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Клишина стала единственной россиянкой, прошлым летом получившей от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешение на участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Прыгунья в длину была также единственной представительницей России на чемпионате Европы в помещении, прошедшем в марте в Белграде, где Клишина стала четвертой.

В 2017 году индивидуальные разрешения от IAAF получили еще десять российских легкоатлетов, в том числе и чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина (Ласицкене). Все россияне для участия в международных стартах под нейтральным флагом должны получать приглашения от организаторов турнира.

«Дарья начнет сезон Бриллиантовой лиги в Юджине, а потом она перелетает в Европу, где будет уже готовиться к чемпионату мира в Лондоне согласно плану ее тренера Лорена Сигрейва. В июне она выступит на турнире в Инсбруке, а также с большой вероятностью на этапе Бриллиантовой лиги в Осло. По остальным этапам лиги пока определенности нет», — сказал Николаев по телефону.

Чемпионат мира в Лондоне пройдет 5—13 августа. В Бриллиантовой лиге женские прыжки в длину представлены на четырех этапах — в Юджине (27 мая), Осло (15 июня), Лозанне (6 июля) и Лондоне (9 июля), а также в финале в Брюсселе (1 сентября).
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