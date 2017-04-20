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20 апреля 2017, 22:35 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Сокирский и Тарасова не выступят на соревнованиях по метаниям в Сочи

МОСКВА, 20 апр — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Все лидеры сборной России в метательных дисциплинах, кроме метателя молота Алексея Сокирского и толкательницы ядра Ирины Тарасовой, должны принять участие в первом старте летнего сезона — всероссийских соревнованиях на призы Низамутдинова, сообщил агентству «Р-Спорт» старший тренер национальной команды по метаниям Вадим Херсонцев.

Соревнования на призы Низамутдинова пройдут в Сочи 22—23 апреля.

«Не все лидеры будут, естественно, выступать на этих соревнованиях, потому что еще апрель, летний сезон только начался. Из лидеров не будут выступать Алексей Сокирский и Ирина Тарасова. Они начнут сезон позже — 13 мая на всероссийских соревнованиях «Богатырь», — сказал Херсонцев по телефону.

Сокирский на данный момент является единственным представителем сборной России по метаниям, получившим от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальное разрешение на выступление на международных стартах.
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