Сокирский и Тарасова не выступят на соревнованиях по метаниям в Сочи

Соревнования на призы Низамутдинова пройдут в Сочи 22—23 апреля .

«Не все лидеры будут, естественно, выступать на этих соревнованиях, потому что еще апрель, летний сезон только начался. Из лидеров не будут выступать Алексей Сокирский и Ирина Тарасова. Они начнут сезон позже — 13 мая на всероссийских соревнованиях «Богатырь», — сказал Херсонцев по телефону.

Сокирский на данный момент является единственным представителем сборной России по метаниям, получившим от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальное разрешение на выступление на международных стартах.