Мутко: работа IAAF через бесконечные независимые комиссии - это путь в никуда

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На прошлой неделе президент IAAF Себастьян Коу отметил, что ВФЛА перестала прогрессировать в выполнении критериев, выставленных ей для восстановления членства в международной федерации. Коу подчеркнул, что вопросы вызывает и антидопинговая система, и работа тренеров, причастных к допинговым скандалам, и работа с информаторами.

«Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДА. Мы видели все заявления Коу, для меня совершенно непонятна позиция руководителя международной федерации, который отвечает за развитие вида спорта во всем мире. В моем понимании, если в твоей организации проблемы, то прилети, собери спортсменов и тренеров, помоги, если считаешь, что организация не должным образом управляется. Но сидеть в кабинете и работать через бесконечные так называемые независимые комиссии — это, конечно, путь в никуда», — сказал Мутко.

«В этом плане непонятны сроки, критерии, требования. Это не из области спорта, но еще раз скажу, что мы будем продолжать работу», — добавил вице-премьер.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Помимо Степановой, допуск получили 11 российских легкоатлетов, среди которых Мария Кучина (Ласицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию).