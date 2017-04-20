Дисквалификация бегуньи Кривошапки лишит сборную РФ победы в общем зачете ЧМ-2013 в Москве
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Дисквалификация за нарушение антидопинговых правил одной из ведущих российских бегуний Антонины Кривошапки и последующее аннулирование результатов приведет к тому, что сборная России лишится первого места в общекомандном зачете по итогам чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил летом 2013 года в Москве. Хозяева турнира будут уступать по количеству завоеванных золотых наград команде США и переместятся на вторую позицию.
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Кривошапка признала факт нарушения антидопинговых правил и была дисквалифицирована на два года (отсчет ведется с 7 сентября 2016 года по 6 сентября 2018 года). Аннулированию подлежат результаты спортсменки, достигнутые в период с 11 августа 2012 года по 10 августа 2014 года. Из- за положительной
«Пока, как я понимаю, еще не было официального объявления о лишении сборной России медалей после дисквалификации Кривошапки, но это случится обязательно. Никаких исключений быть не может», — сообщил ТАСС член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Михаил Бутов.
После того, как у России будут отняты две награды, первое место в медальном зачете ЧМ-2013 займет сборная США, которая обменяет серебро в женской эстафете 4×400 м на золото (7 золотых, 13 серебряных и 5 бронзовых наград). Сборная России переместится на вторую позицию (6−4−5), третье место сохранят легкоатлеты Ямайки (6−2−2).
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