WADA: назначение Исинбаевой главой набсовета РУСАДА не соответствует дорожной карте

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В середине марта был утвержден состав наблюдательного совета РУСАДА, его председателем стала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева, кандидатуру которой выдвинул Олимпийский комитет России.

«Как мы заявляли, назначение (Исинбаевой) не соответствует разработанной WADA дорожной карте», — говорится в ответе WADA.

Президент WADA Крейг Риди пояснил ТАСС, что оценку этому назначению сделает независимый комитет агентства по оценке и соответствию кодексу. 13 апреля председатель рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен выразил опасение, что назначение Исинбаевой не способствует и восстановлению ВФЛА.

Независимая комиссия WADA 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, Московской антидопинговой лаборатории, Российского антидопингового агентства и Минспорта РФ. Она выдвинула ряд обвинений в отношении официальных лиц и спортсменов. Позднее РУСАДА и Московская антидопинговая лаборатория приостановили свою работу. Совет учредителей WADA 18 ноября 2015 года утвердил решение комитета организации о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.