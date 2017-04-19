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https://sport.mail.ru/news/athletics/29479797/
19 апреля 2017, 14:03 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Сквозь зубы. Чего стоят признания в употреблении допинга

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отрапортовала об уникальном событии: сразу пять наших спортсменов добровольно признались в употреблении допинга.

Всероссийская федерация легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) отрапортовала об уникальном событии: сразу пять наших спортсменов добровольно признались в употреблении допинга. Увеличить
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Текст сообщения выглядит вот так: «Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что следующие спортсмены добровольно признали нарушение антидопинговых правил: Анна Булгакова, Антонина Кривошапка, Евгения Колодко, Вера Ганеева, Дмитрий Стародубцев. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА».

На первый взгляд — это прорыв в отечественном антидопинге. Случаи, когда наш спортсмен признавал свою ошибку — единичны. Практически всегда «пойманные» атлеты находили объяснения попаданию в свой организм запрещенных веществ. Косметический крем с ЭПО, некачественная еда, таблетки для поднятия потенции, которые спортсмен вез для своего отца — чего только не было. А вот так, чтобы сразу пятеро подписали добровольное признание — это что-то новое.

Со стороны ВФЛА это ответ Международной федерации легкой атлетики (ИААФ), президент которой Себастьян Коэ на днях заявил, что наша федерация перестала прогрессировать в выполнении критериев, выставленных ей для восстановления в своих правах.

ОНИ ПРОСТО ВЫБРАЛИ МЕНЬШЕЕ ИЗ ДВУХ ЗОЛ.

Однако все далеко не так радужно. За разъяснениями позиции я позвонил нескольким спортсменам из пятерки признавшихся. И оказалось, что вину свою они не признают. Убеждены, что всю жизнь выступали чистыми. Причем с одним из атлетов я знаком очень хорошо, и в неформальных разговорах спортсмен, с которым у нас очень доверительные отношения, уверяет, что новость о допинге в его организме — какая-то ошибка.

Позиция, по крайней мере, трех из пяти легкоатлетов списка следующая. Денег судиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) у них нет. Да и, по большому счету, дело это бесполезное. При этом их поставили перед выбором: либо вы подписываете бумагу о добровольном признании и получаете два года дисквалификации, либо продолжаете настаивать на своем — и остаетесь с четырьмя. Причем с какой даты — непонятно. Плюс бесконечные суды, нервотрепка.

В общем-то, принятое ими решение логично с точки зрения продолжения карьеры. Тем не менее, оно полезно и для ВФЛА. Федерация дает понять, что и у нас есть прогресс. Пусть и признания эти вынужденные, а не добровольные.

ДЛЯ ВФЛА ТАКИЕ ПРИЗНАНИЯ СКОРЕЕ В ПЛЮС.

Также считает и антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова. При этом она признает, что вышеназванная пятерка спортсменов, несмотря на подпись под заявлением с добровольным признанием, свою вину не признает.

— Спортсмены просто пошли на сокращение санкций, — объяснила Иконникова. — Они сделали выбор в пользу упрощенной процедуры.

То есть, совсем не факт, что спортсмены согласны с предъявляемыми нарушениями. Просто они решили пойти по упрощенному пути.

— Почему же другие так не делали раньше? Ведь это логично.

— Так многое зависит от дела. Если мы говорим о реанализе олимпийских проб, то здесь решения по срокам дисквалификации вообще выносятся впервые. Ведь решения, которые выносил МОК, касались только аннулирования результатов спортсмена на Олимпийских играх. Это вступает в силу незамедлительно. А вот вопросы сроков отстранения в нашем случае рассматривает ИААФ.

— Нам стоит ждать других спортсменов с похожими заявлениями?

— Сложно сказать.

— Как считаете, такие признания пойдут для ВФЛА в плюс в плане восстановления членства в ИААФ?

— Думаю, да. Точно не в минус.
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ВФЛА: Атлеты могут пойти на сокращение санкций путем признания в применении допинга

МОСКВА, 19 апр — Р-Спорт, Артем Калинин. Российские легкоатлеты могут пойти на сокращение возможных санкций против них со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) путем добровольного признания фактов употребления допинга, если IAAF предложит им упрощенную процедуру, заявила агентству «Р-Спорт» координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.
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