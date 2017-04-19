Сквозь зубы. Чего стоят признания в употреблении допинга
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отрапортовала об уникальном событии: сразу пять наших спортсменов добровольно признались в употреблении допинга.
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Текст сообщения выглядит вот так: «Всероссийская федерация легкой атлетики сообщает, что следующие спортсмены добровольно признали нарушение антидопинговых правил: Анна Булгакова, Антонина Кривошапка, Евгения Колодко, Вера Ганеева, Дмитрий Стародубцев. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА».
На первый взгляд — это прорыв в отечественном антидопинге. Случаи, когда наш спортсмен признавал свою ошибку — единичны. Практически всегда «пойманные» атлеты находили объяснения попаданию в свой организм запрещенных веществ. Косметический крем с ЭПО, некачественная еда, таблетки для поднятия потенции, которые спортсмен вез для своего отца — чего только не было. А вот так, чтобы сразу пятеро подписали добровольное признание — это
Со стороны ВФЛА это ответ Международной федерации легкой атлетики (ИААФ), президент которой Себастьян Коэ на днях заявил, что наша федерация перестала прогрессировать в выполнении критериев, выставленных ей для восстановления в своих правах.
ОНИ ПРОСТО ВЫБРАЛИ МЕНЬШЕЕ ИЗ ДВУХ ЗОЛ.
Однако все далеко не так радужно. За разъяснениями позиции я позвонил нескольким спортсменам из пятерки признавшихся. И оказалось, что вину свою они не признают. Убеждены, что всю жизнь выступали чистыми. Причем с одним из атлетов я знаком очень хорошо, и в неформальных разговорах спортсмен, с которым у нас очень доверительные отношения, уверяет, что новость о допинге в его организме —
Позиция, по крайней мере, трех из пяти легкоатлетов списка следующая. Денег судиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) у них нет. Да и, по большому счету, дело это бесполезное. При этом их поставили перед выбором: либо вы подписываете бумагу о добровольном признании и получаете два года дисквалификации, либо продолжаете настаивать на своем — и остаетесь с четырьмя. Причем с какой даты — непонятно. Плюс бесконечные суды, нервотрепка.
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ДЛЯ ВФЛА ТАКИЕ ПРИЗНАНИЯ СКОРЕЕ В ПЛЮС.
Также считает и антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова. При этом она признает, что вышеназванная пятерка спортсменов, несмотря на подпись под заявлением с добровольным признанием, свою вину не признает.
— Спортсмены просто пошли на сокращение санкций, — объяснила Иконникова. — Они сделали выбор в пользу упрощенной процедуры.
То есть, совсем не факт, что спортсмены согласны с предъявляемыми нарушениями. Просто они решили пойти по упрощенному пути.
— Почему же другие так не делали раньше? Ведь это логично.
— Так многое зависит от дела. Если мы говорим о реанализе олимпийских проб, то здесь решения по срокам дисквалификации вообще выносятся впервые. Ведь решения, которые выносил МОК, касались только аннулирования результатов спортсмена на Олимпийских играх. Это вступает в силу незамедлительно. А вот вопросы сроков отстранения в нашем случае рассматривает ИААФ.
— Нам стоит ждать других спортсменов с похожими заявлениями?
— Сложно сказать.
— Как считаете, такие признания пойдут для ВФЛА в плюс в плане восстановления членства в ИААФ?
— Думаю, да. Точно не в минус.
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