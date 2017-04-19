ВФЛА: Атлеты могут пойти на сокращение санкций путем признания в применении допинга
МОСКВА, 19 апр —
Р-Спорт, Артем Калинин. Российские легкоатлеты могут пойти на сокращение возможных санкций против них со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) путем добровольного признания фактов употребления допинга, если IAAF предложит им упрощенную процедуру, заявила агентству «Р-Спорт» координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.
Ранее пятеро российских легкоатлетов — Евгения Колодко (толкание ядра), Антонина Кривошапка (бег), Анна Булгакова (метание молота), Вера Ганеева (метание диска) и Дмитрий Стародубцев (прыжки с шестом) добровольно признали вину в нарушении антидопинговых правил и были дисквалифицированы на 2 года каждый.
«Это первое решение по повторным проверкам, — сказала Иконникова по телефону. — Предыдущие решения МОК касались только аннулирования результатов Олимпийских игр. А сроками дисквалификаций занимается как раз IAAF. И вот оно первое решение. Думаю, если IAAF предложит (упрощенную процедуру) другим нашим спортсменам, в отношении которых проводятся проверки, они могут пойти на сокращение санкций путем добровольного признания».
Иконникова также полагает, что добровольное признание этими пятью спортсменами своей вины сыграет «какую-то роль» в восстановлении в правах ВФЛА.
Координатор Всероссийской федерации легкой атлетики также пояснила, в каких случаях возможно добровольное признание атлетов. «Когда устанавливается факт возможного нарушения антидопинговых правил — здесь были проведены повторные проверки проб Олимпиады в Лондоне, к примеру, — в ходе рассмотрения дела на определенном этапе IAAF, как сторона, занимающаяся рассмотрением дела, может предложить спортсменам ускоренную процедуру решения», — сообщила она.
«Они (IAAF) присылают письмо и предлагают (атлету) признать свою вину и добровольно принять сокращенные санкции. Если спортсмен эту форму, где указываются периоды налагаемых на него санкций, подписывает, то решение утверждается, и оспорить его нельзя», — пояснила Иконникова.
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