ВФЛА: Атлеты могут пойти на сокращение санкций путем признания в применении допинга

Ранее пятеро российских легкоатлетов — Евгения Колодко (толкание ядра), Антонина Кривошапка (бег), Анна Булгакова (метание молота), Вера Ганеева (метание диска) и Дмитрий Стародубцев (прыжки с шестом) добровольно признали вину в нарушении антидопинговых правил и были дисквалифицированы на 2 года каждый.

«Это первое решение по повторным проверкам, — сказала Иконникова по телефону. — Предыдущие решения МОК касались только аннулирования результатов Олимпийских игр. А сроками дисквалификаций занимается как раз IAAF. И вот оно первое решение. Думаю, если IAAF предложит (упрощенную процедуру) другим нашим спортсменам, в отношении которых проводятся проверки, они могут пойти на сокращение санкций путем добровольного признания».

Иконникова также полагает, что добровольное признание этими пятью спортсменами своей вины сыграет «какую-то роль» в восстановлении в правах ВФЛА.

Координатор Всероссийской федерации легкой атлетики также пояснила, в каких случаях возможно добровольное признание атлетов. «Когда устанавливается факт возможного нарушения антидопинговых правил — здесь были проведены повторные проверки проб Олимпиады в Лондоне, к примеру, — в ходе рассмотрения дела на определенном этапе IAAF, как сторона, занимающаяся рассмотрением дела, может предложить спортсменам ускоренную процедуру решения», — сообщила она.

«Они (IAAF) присылают письмо и предлагают (атлету) признать свою вину и добровольно принять сокращенные санкции. Если спортсмен эту форму, где указываются периоды налагаемых на него санкций, подписывает, то решение утверждается, и оспорить его нельзя», — пояснила Иконникова.