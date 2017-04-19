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19 апреля 2017, 11:09 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Кривошапка и еще четыре легкоатлета РФ признали вину в нарушении антидопинговых правил

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российская бегунья Антонина Кривошапка признала себя виновной в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Антонина Кривошапка на соревнованиях в 2016 году. Увеличить
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Также вину признали легкоатлеты Анна Булгакова, Евгения Колодко, Вера Ганеева и Дмитрий Стародубцев.

Из-за положительной допинг-пробы Кривошапки Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4×400 м. За нарушение антидопинговых правил она была дисквалифицирована на два года (отсчет ведется с 7 сентября 2016 года по 6 сентября 2018 года).

Также вину признали толкательница ядра Евгения Колодко (дисквалификация — 2 июля 2016 года — 1 июля 2018 года), которая была лишена серебряной медали ОИ-2012, метательница молота Анна Булгакова (29 марта 2017 года — 28 марта 2019 года), метательница диска Вера Ганеева (2 июля 2016 года — 1 июля 2018 года), прыгун с шестом Дмитрий Стародубцев (2 июля 2016 года — 1 июля 2018 года).

Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства.
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