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18 апреля 2017, 19:12 | Летние: Легкая атлетика | УНИАН

Первая женщина, пробежавшая Бостонский марафон, сделала это снова через 50 лет

50 лет назад Кэтрин Швитцер стала первой женщиной, пробежавшей Бостонский марафон. 17 апреля 2017 года она вернулась к тому же забегу уже в возрасте 70 лет, сообщает ТСН.

<span class=error>Кэтрин</span> <span class=error>Швитцер</span> в возрасте 70 лет повторила свое достижение полувековой давности. Увеличить
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Ее первый марафон в 1967 году вошел в историю, так как Швитцер стала первой женщиной, пробежавшей дистанцию в качестве официального участника. Тогда женщины не допускались к участию, так как считались «слишком хрупкими», поэтому в своей анкете Швитцер указала только инициалы и фамилию, что не указывало на ее пол.

Спустя несколько миль ее грубо пытались остановить чиновники, срывая с одежды нагрудный номер, но Швитцер добежала до финиша за 4 часа 20 минут. С 1972 года женщинам официально разрешено участвовать в марафонах.

В этом году Швитцер стала почетной участницей соревнования и вышла на старт под тем самым номером, который героически отстояла 50 лет назад.
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