Первая женщина, пробежавшая Бостонский марафон, сделала это снова через 50 лет

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Ее первый марафон в 1967 году вошел в историю, так как Швитцер стала первой женщиной, пробежавшей дистанцию в качестве официального участника. Тогда женщины не допускались к участию, так как считались «слишком хрупкими», поэтому в своей анкете Швитцер указала только инициалы и фамилию, что не указывало на ее пол.

Спустя несколько миль ее грубо пытались остановить чиновники, срывая с одежды нагрудный номер, но Швитцер добежала до финиша за 4 часа 20 минут. С 1972 года женщинам официально разрешено участвовать в марафонах.

В этом году Швитцер стала почетной участницей соревнования и вышла на старт под тем самым номером, который героически отстояла 50 лет назад.