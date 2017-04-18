Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29468997/
18 апреля 2017, 17:06 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Вице-чемпион мира в тройном прыжке Пичардо сбежал из расположения сборной Кубы

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт. Двукратный серебряный призер чемпионатов мира в тройном прыжке Педро Пичардо сбежал из расположения сборной Кубы на тренировочном сборе в немецком Штутгарте, сообщает As.

Двукратный серебряный призер чемпионатов мира в тройном прыжке Педро Пичардо сбежал из расположения сборной Кубы на тренировочном сборе в немецком Штутгарте сообщает As. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Инцидент произошел в пятницу. Пичардо не появился на утренней тренировке. Предполагается, что 23-летний спортсмен будет просить убежища в Германии или Испании, как ранее это сделал ряд его партнеров по сборной. По некоторым сведениям, у Пичардо появились хорошие предложения, однако не из Испании.

После побега Пичардо будет немедленно исключен из сборной Кубы и пропустит чемпионат мира-2017 в Лондоне, который пройдет с 5 по 13 августа.

Ранее Пичардо имел проблемы с Кубинской федерацией легкой атлетики. В 2014 году он был дисквалифицирован на шесть месяцев, так как не хотел работать под руководством тренера Рикардо Понсе. Согласно законам Кубы, которые применяются к диссидентам, теперь легкоатлет не сможет вернуться на родину, по крайней мере, в течение восьми лет.

Пичардо выиграл серебряные награды на чемпионатах мира в 2013 и 2015 годах в Москве и Пекине соответственно, а также завоевал бронзу мирового первенства в помещении в 2014 году в польском Сопоте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Слесаренко: Апелляция на решение МОК о допинге в нынешних условиях непродуктивна

Слесаренко: Апелляция на решение МОК о допинге в нынешних условиях непродуктивна

ВОЛГОГРАД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко не обжаловала в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании ее четвертого места на Олимпиаде в Пекине 2008 года из-за положительных результатов после перепроверки допинг-проб, поскольку считает это непродуктивным.
Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Фигурист Ковтун не смог улететь со сборной на командный ЧМ из-за таксиста

Мария Комиссарова, сломавшая позвоночник на ОИ-2014, родила сына

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался