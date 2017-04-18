Вице-чемпион мира в тройном прыжке Пичардо сбежал из расположения сборной Кубы

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Инцидент произошел в пятницу. Пичардо не появился на утренней тренировке. Предполагается, что 23-летний спортсмен будет просить убежища в Германии или Испании, как ранее это сделал ряд его партнеров по сборной. По некоторым сведениям, у Пичардо появились хорошие предложения, однако не из Испании.

После побега Пичардо будет немедленно исключен из сборной Кубы и пропустит чемпионат мира-2017 в Лондоне, который пройдет с 5 по 13 августа.

Ранее Пичардо имел проблемы с Кубинской федерацией легкой атлетики. В 2014 году он был дисквалифицирован на шесть месяцев, так как не хотел работать под руководством тренера Рикардо Понсе. Согласно законам Кубы, которые применяются к диссидентам, теперь легкоатлет не сможет вернуться на родину, по крайней мере, в течение восьми лет.

Пичардо выиграл серебряные награды на чемпионатах мира в 2013 и 2015 годах в Москве и Пекине соответственно, а также завоевал бронзу мирового первенства в помещении в 2014 году в польском Сопоте.