Слесаренко: Апелляция на решение МОК о допинге в нынешних условиях непродуктивна
ВОЛГОГРАД, 18 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Российская прыгунья в высоту Елена Слесаренко не обжаловала в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) об аннулировании ее четвертого места на Олимпиаде в Пекине 2008 года
из-за положительных результатов после перепроверки допинг-проб, поскольку считает это непродуктивным.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом она заявила корреспонденту ТАСС.
В ноябре прошлого года МОК сообщил, что аннулировал четвертое место, занятое Слесаренко на Олимпиаде 2008 года в Пекине, после перепроверки
«Апелляция в CAS на решение МОК мною не подавалась. Ситуация на сегодняшний день такая, что апелляционное заявление на данный момент просто непродуктивно, поскольку положительных прецедентов не было и финансово это очень затратно. Любое разбирательство требует серьезных финансовых средств. На помощь и поддержку
Она подчеркнула, что на данный момент «все те дела, которые были рассмотрены в CAS, были проиграны, и повторять путь моих предшественников смысла нет».
По ее словам, «сейчас задача нашей Всероссийской федерации (легкой атлетики. — Прим. ТАСС) вернуть свои права, войти в состав международной федерации и восстановить права наших спортсменов выступать на международных соревнованиях под флагом России». «Вот после этого можно будет говорить о том, что обвинения (по допингу. — Прим. ТАСС) были необоснованны или незаконны. Потому что сейчас в адрес нашей страны ведется такая политика, которая не поддается никакой логике, тем более юридической силе», — высказала свое мнение Слесаренко.
Слесаренко 35 лет. Она является олимпийской чемпионкой 2004 года в Афинах, также дважды становилась победительницей чемпионата мира в помещении. Два с половиной года назад Слесаренко завершила спортивную карьеру. Сейчас возглавляет комитет молодежной политики Волгоградской области.
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