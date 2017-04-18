Метатель молота Сокирский может начать международный сезон на турнире в Галле в мае

«Я думаю, что Алексей может начать этот международный сезон турниром метателей, который пройдет с 20 по 21 мая в немецком Галле, — заметил Каротам. — Затем мы намерены заявиться на этапы IAAF Hammer Throw Challenge, которые пройдут в польском Щецине (10 июня), финском Турку (13 июня), чешской Остраве ( 27—28 июня ) и венгерском Секешфехерваре ( 3—4 июля )».

32-летний спортсмен из Крыма Сокирский, до 2014 года выступавший под флагом Украины, на Играх-2012 в Лондоне занял четвертое место. Сильнейший из российских метателей Кирилл Иконников стал тогда пятым, однако в прошлом году после перепроверки допинг-проб Международный олимпийский комитет принял решение аннулировать результат этого спортсмена.

ИААФ приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск уже получили более десяти отечественных легкоатлетов, среди которых есть и лидеры сборной страны Мария Кучина (Лаcицкене), Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Даниил Цыплаков и Анжелика Сидорова.