Украинка финишировала в тройке призеров на Международном полумарафоне в Душанбе
Украинка Юлия Шматенко финишировала второй на 8-м Международном полумарафоне, который состоялся в Душанбе (Таджикистан), сообщает
пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
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Шматенко преодолела дистанцию за 1 час 13 минут 50 секунд. Победительницей соревнований стала Виктория Полюдина из Киргизии (1:13.19 час).
Полумарафон среди мужчин выиграл эфиоп Гирма Тилахун (1:04.58 час).
Соревноваться атлетам пришлось по жаре, при температуре 30 градусов.
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