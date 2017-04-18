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18 апреля 2017, 10:49 | Летние: Легкая атлетика | УНИАН

Украинка финишировала в тройке призеров на Международном полумарафоне в Душанбе

Украинка Юлия Шматенко финишировала второй на 8-м Международном полумарафоне, который состоялся в Душанбе (Таджикистан), сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.

Юлия <span class=error>Шматенко</span> на <nobr>пол-минуты</nobr> отстала от победительницы. Увеличить
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Шматенко преодолела дистанцию за 1 час 13 минут 50 секунд. Победительницей соревнований стала Виктория Полюдина из Киргизии (1:13.19 час).

Полумарафон среди мужчин выиграл эфиоп Гирма Тилахун (1:04.58 час).

Соревноваться атлетам пришлось по жаре, при температуре 30 градусов.

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