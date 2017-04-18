Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29462674/
18 апреля 2017, 9:55 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Клишина 2 июня выступит на международном турнире по прыжкам в Инсбруке

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) допуск к международным турнирам в статусе нейтральной спортсменки, 2 июня примет участие в соревнованиях прыгунов, которые пройдут на одной из площадей австрийского Инсбрука. Об этом сообщили ТАСС организаторы соревнований.

На зимнем чемпионате Европы 2017 года Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На традиционном турнире Golden Roof Challenge, который в этом году пройдет уже в 13-й раз, будут разыграны награды в прыжках в длину (мужчины и женщины), а также в прыжках с шестом (мужчины и женщины).

«Дарья Клишина включена в заявку турнира», — сообщил собеседник агентства. Это будет ее второй старт в летнем сезоне, который она откроет 26 мая этапом «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине.

На зимнем чемпионате Европы 2017 года Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе. Она заняла четвертое место с лучшим личным результатом в этом сезоне (6 метров 84 см). Россиянка является двукратной чемпионкой Европы в помещении в прыжках в длину и бронзовым призером европейского первенства 2014 года. Она была единственной российской легкоатлеткой на Олимпиаде-2016.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Колобков: Решение IAAF по нейтральному флагу для россиян не должно быть окончательным

Колобков: Решение IAAF по нейтральному флагу для россиян не должно быть окончательным

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о допуске российских легкоатлетов до международных соревнований только под нейтральным флагом не должно быть окончательным, оно должно обсуждаться на уровне Международного олимпийского комитета (МОК), IAAF и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.
Еще 7 новостей  Все новости
18 апреля

Ковалев начнет подготовку к бою-реваншу против Уорда 29 апреля в Калифорнии

"Вашингтон" проиграл "Торонто" в третьем матче серии плей-офф НХЛ

Клишина 2 июня выступит на международном турнире по прыжкам в Инсбруке