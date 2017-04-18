Клишина 2 июня выступит на международном турнире по прыжкам в Инсбруке

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На традиционном турнире Golden Roof Challenge, который в этом году пройдет уже в 13-й раз, будут разыграны награды в прыжках в длину (мужчины и женщины), а также в прыжках с шестом (мужчины и женщины).

«Дарья Клишина включена в заявку турнира», — сообщил собеседник агентства. Это будет ее второй старт в летнем сезоне, который она откроет 26 мая этапом «Бриллиантовой лиги» в американском Юджине.

На зимнем чемпионате Европы 2017 года Клишина была единственной представительницей сборной России и выступала в нейтральном статусе. Она заняла четвертое место с лучшим личным результатом в этом сезоне (6 метров 84 см). Россиянка является двукратной чемпионкой Европы в помещении в прыжках в длину и бронзовым призером европейского первенства 2014 года. Она была единственной российской легкоатлеткой на Олимпиаде-2016.