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18 апреля 2017, 9:01 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Колобков: Решение IAAF по нейтральному флагу для россиян не должно быть окончательным

МОСКВА, 18 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о допуске российских легкоатлетов до международных соревнований только под нейтральным флагом не должно быть окончательным, оно должно обсуждаться на уровне Международного олимпийского комитета (МОК), IAAF и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил агентству «Р-Спорт» министр спорта РФ Павел Колобков.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) о допуске российских легкоатлетов до международных соревнований только под нейтральным флагом не должно быть окончательным оно должно обсуждаться на уровне Международного олимпийского комитета (МОК) <span class=error>IAAF</span> и Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) заявил агентству Р-Спорт министр спорта РФ Павел Колобков. Увеличить
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В настоящий момент 12 российских легкоатлетов, в том числе чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина (после замужества Ласицкене), имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин в понедельник заявил «Р-Спорт», что решение IAAF о допуске россиян только под нейтральным флагом окончательное и не будет подниматься на летнем совете организации.

«Что касается выступления под нейтральным флагом, такое решение не должно быть окончательным, — заявил Колобков корреспонденту “Р-Спорт”. — Его нужно обсуждать на уровне МОК, федераций (IAAF и ВФЛА) с основными представителями спортивного сообщества, важно прийти к компромиссу! Каждый спортсмен — это, в первую очередь, гражданин конкретной страны, у которой есть флаг, есть гимн. И весь мир понимает, кто и какую страну представляет».

«Все наши “чистые” российские спортсмены заслуживают принять участие в этих соревнованиях. Мы ведем масштабную работу по борьбе с допингом. Все спортсмены проходят допинг-контроль, много общеобразовательных мероприятий и с тренерами, и со спортсменами. Я уверен, что все это сработает и даст положительный эффект», — констатировал собеседник агентства.
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