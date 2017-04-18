Колобков: Решение IAAF по нейтральному флагу для россиян не должно быть окончательным

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В настоящий момент 12 российских легкоатлетов, в том числе чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина (после замужества Ласицкене), имеют разрешения IAAF выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин в понедельник заявил «Р-Спорт», что решение IAAF о допуске россиян только под нейтральным флагом окончательное и не будет подниматься на летнем совете организации.

«Что касается выступления под нейтральным флагом, такое решение не должно быть окончательным, — заявил Колобков корреспонденту “Р-Спорт”. — Его нужно обсуждать на уровне МОК, федераций (IAAF и ВФЛА) с основными представителями спортивного сообщества, важно прийти к компромиссу! Каждый спортсмен — это, в первую очередь, гражданин конкретной страны, у которой есть флаг, есть гимн. И весь мир понимает, кто и какую страну представляет».