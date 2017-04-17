Кенийцы Кируи и Киплагат выиграли Бостонский марафон

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Вторым стал американец Гален Рапп (отставание 21 секунда), третьим — японец Сугуру Осако (+0.51).

У женщин победу одержала двукратная чемпионка мира из Кении Эдна Киплагат (2:21.52). Второе место заняла Росе Челимо из Брунея (+0.59), третье — американка Джордан Хасай (+1.09).

Бостонский марафон впервые прошел в 1897 году, с тех пор соревнования ежегодно проводятся в каждый третий понедельник апреля. В последние годы количество участвующих превышает 20 тысяч человек.