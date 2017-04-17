Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29458507/
17 апреля 2017, 20:35 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Кенийцы Кируи и Киплагат выиграли Бостонский марафон

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Кениец Джеффри Кируи стал победителем традиционного Бостонского марафона, который прошел в понедельник в 121-й раз. Спортсмен преодолел дистанцию 42 км 195 метров за 2 часа 9 минут 37 секунд.

В последние годы количество участвующих в марафоне превышает 20 тысяч человек. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вторым стал американец Гален Рапп (отставание 21 секунда), третьим — японец Сугуру Осако (+0.51).

У женщин победу одержала двукратная чемпионка мира из Кении Эдна Киплагат (2:21.52). Второе место заняла Росе Челимо из Брунея (+0.59), третье — американка Джордан Хасай (+1.09).

Бостонский марафон впервые прошел в 1897 году, с тех пор соревнования ежегодно проводятся в каждый третий понедельник апреля. В последние годы количество участвующих превышает 20 тысяч человек.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Выступление российских легкоатлетов под своим флагом на ЧМ-2017 исключено

Выступление российских легкоатлетов под своим флагом на ЧМ-2017 исключено

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) сообщила, что выступление российских спортсменов под своим флагом на чемпионате мира 2017 года в Лондоне исключено.
Еще 7 новостей  Все новости
17 апреля

Тренер: австралиец Перкинс может выступить за сборную России на ЧЕ по велотреку

"Челси" объявил об уходе Джона Терри по окончании сезона

Шашков: "Крылья Советов" останутся в РФПЛ, если не будет закулисных моментов