Выступление российских легкоатлетов под своим флагом на ЧМ-2017 исключено

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Таким образом, они будут выступать под нейтральным флагом, которым станет официальный флаг ИААФ.

В настоящий момент 12 российских легкоатлетов, в том числе чемпионы мира Сергей Шубенков и Мария Кучина (после замужества — Ласицкене), имеют разрешения ИААФ выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявлял, что ВФЛА запросит разъяснение у ИААФ по определению нейтрального флага. Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.

— На коммерческих стартах флаг не поднимается, там они (российские легкоатлеты) могут выступать в любой экипировке, — цитирует «Р-Спорт» Шляхтина. — Теперь мы получили разъяснения от президента ИААФ Себастьяна Коэ по статусу нейтрального флага, у нас есть понимание по этому вопросу. Так как ВФЛА отстранена, единственное решение этого вопроса — выступление под флагом ИААФ. Никаких других вариантов у нас нет. На совете ИААФ летом эта тема подниматься уже не будет.

Что касается 17 спортсменов, получивших отказ в допуске к международным стартам, уточнения по этому вопросу мы еще не получили.