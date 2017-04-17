Ласицкене: Радость от решения IAAF неполная, хочется выступать под флагом РФ
Действующая чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина) прокомментировала разрешение выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, которое было ей предоставлено Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.
«Статус нейтрального спортсмена был очень ожидаемым, мы соскучились по международной арене. И письма писали, и просили, и говорили. Конечно, радость неполная,
Мы не отчаивались, тренировались. Я показывала высокие результаты. Сейчас я довольна тем, что мою заявку удовлетворили. Я выросла и в физическом плане, и в личном результате, и психологически 100% стала намного сильнее. Нам уже всё нипочём, мы столько прошли…
Будем жить фразой “Что ни делается — к лучшему”. Значит, так должно было быть. Стартов будет много, я уверена. Благодаря этому сможем выйти на пик к чемпионату мира в августе», — сказала Ласицкене в эфире программы «Все на матч».
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