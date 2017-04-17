Ласицкене: Радость от решения IAAF неполная, хочется выступать под флагом РФ

«Статус нейтрального спортсмена был очень ожидаемым, мы соскучились по международной арене. И письма писали, и просили, и говорили. Конечно, радость неполная, всё-таки хочется быть спортсменом сборной, спортсменом под российским флагом. К сожалению, нам ставят такие условия, и мы должны с ними согласиться.



Мы не отчаивались, тренировались. Я показывала высокие результаты. Сейчас я довольна тем, что мою заявку удовлетворили. Я выросла и в физическом плане, и в личном результате, и психологически 100% стала намного сильнее. Нам уже всё нипочём, мы столько прошли…



Будем жить фразой “Что ни делается — к лучшему”. Значит, так должно было быть. Стартов будет много, я уверена. Благодаря этому сможем выйти на пик к чемпионату мира в августе», — сказала Ласицкене в эфире программы «Все на матч».