Шубенков: Мне пришло подтверждение на «Бриллиантовую лигу» в мае в Юджине
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сообщил, что организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Юджине (США) подтвердили его участие.
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Соревнования пройдут 27 мая.
На минувшей неделе Шубенков получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение принимать участие в международных стартах под нейтральным флагом.
«Пришло подтверждение на “Бриллиантовую лигу” в мае в Юджине. Тяжело давать прогнозы, пока не включились в соревновательную деятельность. Немного страшно», — сказал Шубенков в программе «Все на матч».
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