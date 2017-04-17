Шубенков: Мне пришло подтверждение на «Бриллиантовую лигу» в мае в Юджине

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Соревнования пройдут 27 мая.

На минувшей неделе Шубенков получил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций разрешение принимать участие в международных стартах под нейтральным флагом.



«Пришло подтверждение на “Бриллиантовую лигу” в мае в Юджине. Тяжело давать прогнозы, пока не включились в соревновательную деятельность. Немного страшно», — сказал Шубенков в программе «Все на матч».