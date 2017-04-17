Тренер по прыжкам в высоту Клюгина Бурт скончался на 55-м году жизни

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала подготовку комментариев по поводу последних заявлений президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу и главы рабочей группы IAAF Руне Андерсена, они будут отправлены в международную федерацию в течение нескольких дней. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.