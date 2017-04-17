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17 апреля 2017, 15:25 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тренер по прыжкам в высоту Клюгина Бурт скончался на 55-м году жизни

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Заслуженный тренер Российской Федерации по прыжкам в высоту Александр Бурт скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Ушел из жизни заслуженный тренер Российской Федерации Александр Бурт. Всероссийская федерация легкой атлетики выражает соболезнования родным и близким Александра Сергеевича», — говорится в сообщении.

Бурт был тренером олимпийского чемпиона Сергея Клюгина, чемпиона мира и Европы Вячеслава Воронина, чемпионки Европы, а ныне — вице-президента ВФЛА Марины Купцовой.
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