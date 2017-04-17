Тренер по прыжкам в высоту Клюгина Бурт скончался на 55-м году жизни
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Заслуженный тренер Российской Федерации по прыжкам в высоту Александр Бурт скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщает
пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
«Ушел из жизни заслуженный тренер Российской Федерации Александр Бурт. Всероссийская федерация легкой атлетики выражает соболезнования родным и близким Александра Сергеевича», — говорится в сообщении.
Бурт был тренером олимпийского чемпиона Сергея Клюгина, чемпиона мира и Европы Вячеслава Воронина, чемпионки Европы, а ныне —
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