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17 апреля 2017, 10:56 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шляхтин: ВФЛА ответит на заявления руководства IAAF через 2−3 дня

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала подготовку комментариев по поводу последних заявлений президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу и главы рабочей группы IAAF Руне Андерсена, они будут отправлены в международную федерацию в течение нескольких дней. Об этом ТАСС сообщил глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Ранее по итогам заседания совета IAAF Себастьян Коу заявил что ВФЛА перестала демонстрировать прогресс в выполнении критериев необходимых для восстановления членства в международной федерации. Увеличить
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Ранее по итогам заседания совета IAAF Коу заявил, что ВФЛА перестала демонстрировать прогресс в выполнении критериев, необходимых для восстановления членства в международной федерации. Также Андерсен выразил опасение, что назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может иметь негативные последствия для процесса восстановления ВФЛА.

«ВФЛА начала процесс подготовки комментариев по поводу заявлений руководства IAAF, в течение ближайших двух-трех дней они будут переправлены руководителю рабочей группы Руне Андерсену», — сказал Шляхтин.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА. Россияне были отстранены от международных соревнований после доклада независимой комиссии WADA о допинге в российской легкой атлетике.
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Мутко: Претензии Коу по процессу восстановления ВФЛА непонятны

МОСКВА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Претензии главы Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) Себастьяна Коу к процессу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) непонятны, поскольку организация старается выполнять все предписания. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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