Шляхтин: ВФЛА ответит на заявления руководства IAAF через 2−3 дня

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Ранее по итогам заседания совета IAAF Коу заявил, что ВФЛА перестала демонстрировать прогресс в выполнении критериев, необходимых для восстановления членства в международной федерации. Также Андерсен выразил опасение, что назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может иметь негативные последствия для процесса восстановления ВФЛА.

«ВФЛА начала процесс подготовки комментариев по поводу заявлений руководства IAAF, в течение ближайших двух-трех дней они будут переправлены руководителю рабочей группы Руне Андерсену», — сказал Шляхтин.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА. Россияне были отстранены от международных соревнований после доклада независимой комиссии WADA о допинге в российской легкой атлетике.