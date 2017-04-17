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17 апреля 2017, 8:54 | Летние: Легкая атлетика | Vesti.kz

Как будет перекрыто движение автотранспорта во время проведения «Алматы Марафона»

Организационный комитет «Алматы Марафона» рассказал, как будет перекрыто движение автотранспорта во время соревнований.

Масштабный забег состоится 23 апреля. Увеличить
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23 апреля 2017 года на время проведения «Алматы Марафона» с 7:00 до 14:00 часов по времени Астаны будет частично перекрыто движение, проезд на автотранспорте в местах прохождения дистанций марафона будет временно невозможен.

Запланирован частичный отвод автотранспорта с северной стороны проспекта Аль-Фараби, с западной стороны ВОАД и южной стороны проспекта Абая. Проспект Сейфуллина на участке от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби будет полностью перекрыт для движения автотранспорта.

«К текущему моменту более 13 тысяч участников зарегистрировано на VI “Алматы Марафон”, ставший самым ожидаемым праздником спорта, здорового образа жизни и благотворительности. Любителям бега на выбор предоставлено несколько дистанций: полный марафон, полумарафон, забег-спутник (десять километров), скандинавская ходьба, детский забег (три километра). В связи с проведением марафона, являющегося международным, будут частично перекрыты дороги. Оргкомитет соревнований просит горожан и гостей города принять это во внимание при планировании своего дня», — прокомментировала директор «Алматы Марафона» Салтанат Казыбаева.

Добавим, что движение будет полностью восстановлено после истечения расчетного времени соревнований — в 14:00. Напомним, «Алматы Марафон» состоится 23 апреля. Старт соревнований будет дан в 08:00.

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