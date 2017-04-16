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16 апреля 2017, 9:53 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Белоруска Марина Доманцевич победила в ультрамарафоне «Два океана» в Кейптануе

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Марина Доманцевич стала победительницей одного из самых знаменитых ультрамарафонов в мире «Два океана» в южноафриканском Кейптауне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию 56 километров на трассе между Индийским и Атлантическим океанами Марина Доманцевич преодолела за 3 часа 37 мин. На старте белоруску толкнули она упала по ней пробежали соперники но смогла с подняться и продолжить выступление и выиграть <span class=error>ультрамарафон</span>. Увеличить
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Дистанцию 56 километров на трассе между Индийским и Атлантическим океанами Марина Доманцевич преодолела за 3 часа 37 мин. На старте белоруску толкнули, она упала, по ней пробежали соперники, но смогла с подняться и продолжить выступление и выиграть ультрамарафон.

Официальным стартом пробег «Два океана» был признан в 1972 году. В программу входит не только легендарный ультрамарафон в 56 км, но и полумарафон, два горных забега на 12 и 22 км, любительские старты и забег дружбы, в котором накануне основной гонки с флагами принимают участие спортсмены-представители разных стран (около 80 государств).

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