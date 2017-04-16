Белоруска Марина Доманцевич победила в ультрамарафоне «Два океана» в Кейптануе

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Дистанцию 56 километров на трассе между Индийским и Атлантическим океанами Марина Доманцевич преодолела за 3 часа 37 мин. На старте белоруску толкнули, она упала, по ней пробежали соперники, но смогла с подняться и продолжить выступление и выиграть ультрамарафон.