Организаторы этапов «Бриллиантовой лиги» заинтересованы в участии Сидоровой в стартах

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Сидорова входит в число тех российских легкоатлетов, которые уже сейчас могут принимать участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Прыгуньи с шестом будут бороться за награды на первом этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдет 5 мая в Дохе. Однако, как ранее сообщила ТАСС тренер спортсменки Светлана Абрамова, ее подопечная начнет летний сезон на командном чемпионате России в конце мая, а черед международных стартов должен наступить позднее.

«Ждем командного чемпионата России, после чего определимся с международными стартами, — заметил Воронков. — Вы, наверное, уже посмотрели календарь “Бриллиантовой лиги”, где в программе будет женский шест. Организаторы ни одного из этапов от Сидоровой пока не отказывались».

Соревнования в женских прыжках с шестом включены в программу трех летних этапов «Бриллиантовой лиги», предшествующих чемпионату мира в Лондоне. Эти старты пройдут в Риме (8 июня), Осло (15 июня) и Лондоне (9 июля).

В активе Сидоровой есть также золото зимнего чемпионата Европы — 2015 в Праге и две медали высшего достоинства командных ЧЕ.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 25 по 26 мая, чемпионат мира в Лондоне — с 5 по 13 августа.