Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/29438878/
15 апреля 2017, 13:29 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Организаторы этапов «Бриллиантовой лиги» заинтересованы в участии Сидоровой в стартах

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Организаторы этапов легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» заинтересованы в участии чемпионки Европы 2014 года в прыжках с шестом россиянки Анжелики Сидоровой в своих турнирах. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков.

Как рассказал ТАСС менеджер спортсменки Павел Воронков прыгунья с шестом определится с международными стартами после командного чемпионата России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сидорова входит в число тех российских легкоатлетов, которые уже сейчас могут принимать участие в международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. Прыгуньи с шестом будут бороться за награды на первом этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдет 5 мая в Дохе. Однако, как ранее сообщила ТАСС тренер спортсменки Светлана Абрамова, ее подопечная начнет летний сезон на командном чемпионате России в конце мая, а черед международных стартов должен наступить позднее.

«Ждем командного чемпионата России, после чего определимся с международными стартами, — заметил Воронков. — Вы, наверное, уже посмотрели календарь “Бриллиантовой лиги”, где в программе будет женский шест. Организаторы ни одного из этапов от Сидоровой пока не отказывались».

Соревнования в женских прыжках с шестом включены в программу трех летних этапов «Бриллиантовой лиги», предшествующих чемпионату мира в Лондоне. Эти старты пройдут в Риме (8 июня), Осло (15 июня) и Лондоне (9 июля).

В активе Сидоровой есть также золото зимнего чемпионата Европы — 2015 в Праге и две медали высшего достоинства командных ЧЕ.

Командный чемпионат России пройдет в Сочи с 25 по 26 мая, чемпионат мира в Лондоне — с 5 по 13 августа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Чемпион мира 2013 года ходок Иванов вернулся в спорт и готов выступить на чемпионате РФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победитель московского чемпионата мира 2013 года в ходьбе на 20 км Александр Иванов после решения проблем со здоровьем приступил к тренировкам и собирается выступить на летнем чемпионате России. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсмена Елена Сайко.
Еще 7 новостей  Все новости
15 апреля

Британское антидопинговое агентство будет проверять на допинг команды РФПЛ

Фазель призвал российскую хоккейную общественность прекратить разговоры о судействе

Третьяк: финал Кубка Гагарина не повлияет на отношения Знарка и Воробьева в сборной РФ