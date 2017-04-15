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15 апреля 2017, 13:06 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Чемпион мира 2013 года ходок Иванов вернулся в спорт и готов выступить на чемпионате РФ

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победитель московского чемпионата мира 2013 года в ходьбе на 20 км Александр Иванов после решения проблем со здоровьем приступил к тренировкам и собирается выступить на летнем чемпионате России. Об этом сообщила ТАСС личный тренер спортсмена Елена Сайко.

В активе спортсмена, представляющего на внутрироссийских соревнованиях Мордовию и Челябинскую область, есть также серебро летнего чемпионата Европы 2014 года в швейцарском Цюрихе. Последний раз 23-летний Иванов принимал участие в соревнованиях в феврале 2016 года, когда на зимнем чемпионате России финишировал вторым на 20-километровке.

«Саша восстановился после всех болячек и сейчас активно тренируется, — отметила Сайко. — Он готов выступить на летнем чемпионате России в Чебоксарах».

Иванов включен в международный пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). По информации ТАСС, этот спортсмен пока не отправлял заявки в ИААФ на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.

Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдет в Чебоксарах с 10 по 11 июня.
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