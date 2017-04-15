Чемпион мира 2013 года ходок Иванов вернулся в спорт и готов выступить на чемпионате РФ

В активе спортсмена, представляющего на внутрироссийских соревнованиях Мордовию и Челябинскую область, есть также серебро летнего чемпионата Европы 2014 года в швейцарском Цюрихе. Последний раз 23-летний Иванов принимал участие в соревнованиях в феврале 2016 года, когда на зимнем чемпионате России финишировал вторым на 20-километровке.

«Саша восстановился после всех болячек и сейчас активно тренируется, — отметила Сайко. — Он готов выступить на летнем чемпионате России в Чебоксарах».

Иванов включен в международный пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). По информации ТАСС, этот спортсмен пока не отправлял заявки в ИААФ на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.

Чемпионат России по спортивной ходьбе пройдет в Чебоксарах с 10 по 11 июня.