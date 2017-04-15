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15 апреля 2017, 12:58 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Российские ходоки, допущенные IAAF, могут отобраться на ЧМ только на зарубежных стартах

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российские ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтральных спортсменов, могут стать участниками чемпионата мира в Лондоне в случае выполнения квалификационных нормативов только на зарубежных стартах. Об этом сообщил ТАСС судья международной категории по спортивной ходьбе Марис Петерсон.

Как рассказал ТАСС судья международной категории по спортивной ходьбе Марис Петерсон на летний чемпионат России судьи международной категории приглашены не будут. Увеличить
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«Для того чтобы выступать в Лондоне на чемпионате мира они должны сдать квалификационные нормативы, а это возможно сделать только на турнирах в присутствии трех международных судей и на официальной, промеренной трассе, — заметил Петерсон. — На летний чемпионат России в связи с временной изоляцией ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) судьи международной категории приглашены не будут. Следовательно, Широбоков и Смердова могут сдать нормативы только на зарубежных стартах».

IAAF составил список соревнований, на которых ходоки имеют возможность пройти квалификационный отбор на чемпионат мира. В их числе — Кубок Европы по спортивной ходьбе в Чехии (21 мая) и международный турнир IAAF в испанской Ла-Корунье (3 июня). Срок сдачи отборочных нормативов на чемпионат мира истекает 23 июля.

На проходившем в середине февраля в Сочи командном чемпионате России победитель юношеского ЧМ-2015 18-летний Широбоков преодолел дистанцию 20 км за 1 час 18 минут и 26 секунды, что больше чем на минуту лучше результата, который показал летом прошлого года в Рио-де-Жанейро чемпион Олимпийских игр Ван Чжэнь из Китая (1.19.41). 19-летняя Смердова заняла первое место на дистанции 10 км на юниорском первенстве России, которое проходило также в Сочи.

Квалификационный норматив ЧМ в мужской ходьбе на 20 км равен 1 часу 24 минутам, женщины эту же дистанцию должны преодолеть, минимум, за 1:36.00.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне.
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