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15 апреля 2017, 12:09 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Смердова, допущенная IAAF, хотела бы выступить на Кубке Европы по ходьбе в Чехии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Победительница первенства России — 2017 в спортивной ходьбе на 10 км Яна Смердова, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) право выступать на международных турнирах в статусе нейтральной спортсменки, хотела бы принять участие в Кубке Европы. Об этом Смердова сообщила ТАСС.

Турнир пройдет 21 мая в чешских Подебрадах. «Я очень рада, что теперь могу выступать на международных стартах, — призналась 19-летняя Смердова. — Хочу выступить на Кубке Европы в мае. Не хотелось бы упускать эту возможность».

Как сообщал ранее ТАСС, другой российский ходок 18-летний Сергей Широбоков, допущенный IAAF, тоже готов выступить на этом турнире.

Кубок Европы по спортивной ходьбе наравне с европейскими и мировыми первенствами считается некоммерческим соревнованием. Расходы за выступления в таких соревнованиях несут не организаторы, а сами участники. Как сообщил ТАСС менеджер одного из российских спортсменов, по его мнению, поездка одного легкоатлета из России в Чехию вместе с тренером и врачом (массажистом) обошлась бы в сумму, не превышающую €2 тыс.

Срок подачи заявок от спортсменов для участия в Кубке Европы истекает 11 мая.
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