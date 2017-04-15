Казахстанские легкоатлеты поспорят за медали Гран-при Азии
Практически все ведущие легкоатлеты сборной Казахстана находятся сейчас на тренировочном сборе в Турции, который стартовал 2 апреля. Исключение составили олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова и некоторые представители видов на выносливость. По окончании подготовки часть атлетов отправится на первые серьезные старты в сезоне — этап
Гран-при Азии. Подробности в материале Vesti.kz.
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Качественно «войти» в новый сезон
В Турции 37 наших легкоатлетов пробудут до 19 апреля. При этом состав что ни на есть сильнейший. Разве что Ольга Рыпакова готовится самостоятельно. А бегуны на длинные дистанции и ходоки уже выступают на зарубежных соревнованиях. Так, участники Олимпиады в Рио, марафонцы Михаил Красилов и Гульжанат Жанатбек 15 апреля выступят в международном полумарафоне в Душанбе.
Для 16-ти атлетов окончание турецкого сбора ознаменуется участием в
В мужских соревнованиях шанс побороться за призовые места получили Михаил Литвин (400 метров), Роман Валиев (тройной прыжок), Юрий Дергачев (прыжки в высоту) и Иван Иванов (толкание ядра). Самый именитый в этом квартете — Валиев, обладатель богатейшей коллекции наград самых престижных азиатских стартов.
Право представлять женскую легкую атлетику Казахстана на
При этом можно не сомневаться, что медали будут, потому что сразу несколько казахстанских спортсменок считаются главными претендентками на победу.
Помимо медальных устремлений, перед нашими легкоатлетами стоит не менее важная задача — выполнение нормативов для участия в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.
При этом, у Георгия Шейко, завоевавшего в марте «серебро» чемпионата Азии, Полины Репиной, Регины Рыковой, Дианы Айдосовой (все спортивная ходьба) и Ирины Смольниковой (марафон) путевки в Лондон уже имеется. У остальных есть время до 23 июля.
Добавим, что первый этап
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