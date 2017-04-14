Чем Исинбаева не угодила ИААФ

Глава Рабочей группы международной федерации (ИААФ) по вопросам восстановления России Руне Андерсен заявил, что назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой председателем Наблюдательного совета РУСАДА может помешать нашим легкоатлетам вернуться на международную арену.

На заседании Совета ИААФ Андерсен представил свой доклад о том, как продолжается процесс реформирования Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Это был рутинный отчет, о важности которого говорит тот факт, что норвежец даже не приехал на Совет лично — просто прислал послание. Никаких решений по поводу будущего ВФЛА на Совете принимать не собирались. В письмо Андерсена, в частности, говорилось: «Сложно понять, как это (назначение Исинбаевой. — Прим. “СЭ”) поможет достичь желаемой смены культуры в легкой атлетике, или как это поможет в создании открытой среды для российских информаторов».

— Члены Совета были обеспокоены информацией о том, что перспектива выполнения ВФЛА требований для возвращения в ИААФ по-прежнему остается отдаленной, — подхватил президент ИААФ Себастьян Коэ. — В особенности нас тревожит ситуация с отъездом мистера Андрея Дмитриева — пионера движения за чистый спорт в России, который был вынужден искать убежища за рубежом.

Резюмируя сказанное и написанное уважаемыми джентльменами, можно сделать вывод, что восстановление в правах ВФЛА и возвращение наших атлетов на международную арену под российским флагом в ближайшее время не входит даже в планы. И если претензию Коэ по поводу Дмитриева еще можно понять — по крайней мере, это дело имеет прямое отношение к легкой атлетике, то вопросы Андерсена к Исинбаевой с трудом укладываются в рамки здравого смысла.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Напомним, двукратная олимпийская чемпионка и многократная рекордсменка мира Исинбаева возглавила Наблюдательный совет РУСАДА осенью прошлого года. Это вызвало претензии со стороны Всемирного антидопингового агентства, несмотря на которые Исинбаева была вновь переизбрана, уже новым составом Набсовета.

Восстановление статуса РУСАДА уже было прописано рабочей группой Андерсена как одно из условий для возвращения российских легкоатлетов. Это логично: Британское антидопинговое агентство (UKAD), которое отвечает за тестирование наших спортсменов сейчас, проб берет недостаточно. Обеспечить необходимый объем тестирования может только РУСАДА. В соответствие с предварительным планом ВАДА, наше агентство должно было вернуть статус временного соответствия уже в мае, а в ноябре вернуться окончательно. Но теперь, похоже, откладывается и восстановление РУСАДА, и, как следствие, возвращение статуса ВФЛА.

Понять, как всему этому препятствует назначение Исинбаевой, на самом деле, сложно. Наблюдательный совет не осуществляет непосредственного руководства РУСАДА — для этого есть генеральный директор. В большинстве стран фигура руководителя Наблюдательного совета национального агентства вообще не является ключевой. Это уважаемые люди, добившиеся успеха в своей профессии, которые несколько раз в год собираются, чтобы заслушать очередной доклад гендиректора. Чем, спрашивается, для такой представительской должности не подходит Исинбаева — великая спортсменка, лично пострадавшая от разбушевавшихся в стране допинговых проблем?

ВРЕМЯ ДОКАЗАЛО ПРАВОТУ ИСИНБАЕВОЙ

По версии ВАДА и примкнувшего к нему Андерсена, проблема в высказываниях Елены против информаторов и самого ВАДА. Большинство из них были сделаны в тот период, когда Исинбаева еще была действующей спортсменкой и боролась за свое право выступать на Олимпийских играх. То есть с формальной точки зрения она имела право говорить все, что угодно, так как отвечала только за себя лично.

Более того, как показала жизнь, отстаивая права «чистых» легкоатлетов и обвиняя международных чиновников в несправедливости, Исинбаева была права. ИААФ буквально на днях подписала разрешение выступать под нейтральным флагом для еще семерых наших спортсменов, включая чемпионов мира Марию Ласицкене (Кучину) и Сергея Шубенкова. Перепроверив все, что только было можно, международная федерация убедилась в их абсолютной «чистоте». Вот только Олимпиада в Рио уже прошла без них. Так в чем не права была наша великая прыгунья, заявляя, что ее вместе с товарищами по команде несправедливо лишили мечты?

Кстати, сами по себе антивадовские высказывания далеко не новость. Например, генеральный директор Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт недавно назвал ВАДА «лисой, охраняющей кур в курятнике». Намек очевиден — но на отставке Тайгерта никто никогда не настаивал. Андерсен, который ранее много лет был директором ВАДА по стандартам, как никто знает, что вообще вопрос назначения руководителя Наблюдательного совета — это внутреннее дело страны. Исинбаева была избрана и назначена по всем правилам и в полном соответствии с демократической процедурой. Претензий непосредственно к ее работе в Наблюдательном совете тоже пока не было — да эта самая работа еще толком и не начиналась. И большой вопрос начнется ли вообще, учитывая давление со стороны международных организаций.

Наталья МАРЬЯНЧИК