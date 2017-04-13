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https://sport.mail.ru/news/athletics/29422563/
13 апреля 2017, 22:04 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Президент IAAF Коу: Ситуация с информаторами в России вызывает тревогу

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отношение к информаторам о допинговых нарушениях и ситуация с ними в России вызывает тревогу. Об этом заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, слова которого приводятся в пресс-релизе организации.

12—13 апреля в Лондоне прошел совет IAAF. По его итогам рабочая группа по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) отметила, что дорожная карта из шести основных этапов восстановления членства ВФЛА, которая была обнародована 6 февраля, не выполняется и вряд ли может быть выполнена в ближайшее время.

«Совет был разочарован и обеспокоен, узнав, что перспектива выполнения ВФЛА критериев, назначенных на этот год, остается далека от выполнения, — заявил Коу. — В частности, ситуация со спортсменом Андреем Дмитриевым вызывает тревогу, учитывая, что он счел необходимым уехать за границу. Любой человек, обладающий информацией о системе, которая не смогла защитить цели и желания “чистых” спортсменов, должен чувствовать себя в безопасности, говорить об этом открыто».

В январе немецкий телеканал ARD выпустил очередной фильм о допинге в российском спорте. Информатором канала выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев. Он рассказал, что отстраненный тренер Владимир Казарин продолжает тренировать российских легкоатлетов.

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года, вследствие чего все российские спортсмены в настоящее время лишены возможности выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
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Лебедева: Исинбаева является раздражителем для главы IAAF

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева является раздражителем для президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяна Коу. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член Совета Федерации, в прошлом прыгунья в длину Татьяна Лебедева.
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