Президент IAAF Коу: Ситуация с информаторами в России вызывает тревогу
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отношение к информаторам о допинговых нарушениях и ситуация с ними в России вызывает тревогу. Об этом заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу, слова которого приводятся в
пресс-релизе организации.
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«Совет был разочарован и обеспокоен, узнав, что перспектива выполнения ВФЛА критериев, назначенных на этот год, остается далека от выполнения, — заявил Коу. — В частности, ситуация со спортсменом Андреем Дмитриевым вызывает тревогу, учитывая, что он счел необходимым уехать за границу. Любой человек, обладающий информацией о системе, которая не смогла защитить цели и желания “чистых” спортсменов, должен чувствовать себя в безопасности, говорить об этом открыто».
В январе немецкий телеканал ARD выпустил очередной фильм о допинге в российском спорте. Информатором канала выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев. Он рассказал, что отстраненный тренер Владимир Казарин продолжает тренировать российских легкоатлетов.
Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года, вследствие чего все российские спортсмены в настоящее время лишены возможности выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.
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